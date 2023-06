Burgemeester Kurt Windels over verkoop stationsgebouw: “Algemeen belang primeert”

In de voorbije zeven dagen was onze primeur rond de verkoop van het stationsgebouw en vooral wie dit gebouw aankocht hét gespreksonderwerp bij uitstek. Schrok het gemeentebestuur wie dit gebouw aankocht? En hoe moet het nu verder?

Burgemeester Kurt Windels: “De afgelopen maanden heeft de gemeente heel bewust ruim gecommuniceerd over de herinrichting van de stationsbuurt. Dit is een heel belangrijk project voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente. Vele partners zijn bij de ontwikkeling van het plan betrokken en alle verschillende puzzelstukjes moesten in elkaar passen. Het busverkeer, het rechttrekken van de befaamde bocht, ruime terrassen voor de horeca, vergroening, ontharding, herbedenken van de parkeerplaatsen, uitbreiding van de fietsstallingen, plaats voor deelwagens en deelfietsen, … en dat allemaal op een kleine oppervlakte. Het aantal vierkante meters is wat het is, we kunnen er geen bijmaken. Een huzarenwerk. In de loop van de verkoopprocedure heeft dan ook geen enkele projectontwikkelaar of mogelijke investeerder komen informeren. Iedereen besefte dat de verwerving van de site van het stationsgebouw een cruciaal element is in de opwaardering van de buurt. We waren dan ook zeker verrast toen bleek wie de koper was. Hij nam nooit contact op met de gemeente, wat op zich al heel bizar is als je dergelijke investering doet. Bovendien ontkende de koper op dinsdag 25 april in mijn bureau in het gemeentehuis nog staalhard dat hij het was. Niet bepaald een hoffelijke aanzet tot een basis van vertrouwen en een goeie samenwerking. Dergelijke spelletjes zijn enkel tijdrovend.”

Veiligheid

Hadden het gemeentebestuur en de koper al een gesprek met elkaar? “We hadden al een eerste gesprek, waarbij we nogmaals de plannen hebben toegelicht”, zegt de burgemeester. “De gemeente is zeker bereid om een compromis te sluiten, maar de veiligheid is een absolute voorwaarde. We gaan geen toegiften doen waarbij we de fietsers, voetgangers of de gebruikers van het openbaar vervoer in het gevaar brengen. Het herwerken van het kruispunt Kortrijkstraat – Stationsplein – Izegemstraat – Gentstraat is bijzonder complex. We gaan voor een maximale zichtbaarheid voor alle gebruikers van de openbare weg. Dus zowel voor de voetgangers, alle soorten fietsers, de bussen en de auto’s. De aanleg van de stationsomgeving is voor de komende vijftig jaar. Het algemeen belang primeert op het individueel belang van een enkeling. Laat dat heel duidelijk zijn. Dit gaat om het Ingelmunster van morgen én overmorgen. Bij de aanleg van de Brigandsbrug en de Oostrozebekestraat zijn ook bepaalde noodzakelijke grondverwervingen moeten gebeuren.”

De koper wil het stationsgebouw niet slopen. Gaat de gemeente daarmee akkoord? “Wat er met het gebouw gebeurt is ondergeschikt aan de kwalitatieve inrichting van de stationsbuurt, waarbij de verkeersveiligheid voorop staat. Het behoud van het gebouw is geen absolute vereiste. De realisatie van dit mooie plan zal Ingelmunster een boost geven. De horeca en potentiële investeerders staan te popelen van ongeduld. Iedereen wil vooruit. Wij nemen aan dat de koper, als inwoner van onze gemeente én als lokale handelaar, dit ook wil. De koper kent de uitgangspunten, aan hem om met een aanvaardbaar voorstel te komen. Garandeert het voorstel de veiligheid en laat het ruimte voor de toekomst, dan kunnen we er snel uitraken. Als het de bedoeling is om stokken in de wielen te steken en het dossier te blokkeren, dan kan het inderdaad van lange adem zijn. Laat ons hopen dat Ingelmunster niet het slachtoffer wordt van een eenmansactie.” (Patrick D.)

