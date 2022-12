Burgemeester Karlos Callens is duidelijk: “Ardooie fuseert niet met andere gemeente(n) als het niet moet van de overheid”

Rudi Debusschere (Samenplus) wilde van burgemeester Karlos Callens (Groep 82) weten of er al gesprekken over een eventuele fusie met andere gemeenten zijn. “Fusies zullen er zeker zijn, maar als de overheid ons daartoe niet verplicht dan wil ik persoonlijk dat Ardooie zelfstandig blijft”, zegt burgemeester Karlos Callens.

Het ziet er naar uit dat de overheid tussen hier en zes jaar gemeenten zal verplichten te fusioneren als ze dat nog niet vrijwillig gedaan hebben”, zegt de burgemeester. “En er zullen zeker genoeg kandidaten zijn die graag willen samengaan met een financieel gezonde gemeente als de onze. Als het ooit van ‘moeten’ zou zijn, dan willen we als gemeentebestuur eerst een bevraging doen bij de inwoners. Hoe zij een eventuele fusie zien, voor welke buurgemeente of stad zij een voorkeur hebben… En ons bestuur wil we ook weten wat er allemaal gebeurt na een fusie, wat de gevolgen zijn voor Ardooie en voor onze burgers. Worden onze gezonde financiën gedeeld met een gemeente of stad met minder gezonde financiën? En nog een heleboel vragen waar er nu nog geen antwoorden op zijn.”

Zelfde imago, zelfde visie

Karlos Callens wil bij een verplichte fusie liefst samengaan met een gemeente of stad met een gelijklopende visie, hetzelfde imago. En als er dan een fusie zou komen met een stad en/of gemeenten dan denk ik zo aan Antwerpen waar de randgemeenten een eigen districtsburgemeester en een eigen gemeenteraad hebben. Maar voor alle duidelijkheid: het huidige bestuur wil in de eerste plaats dat Ardooie zelfstandig blijft bestaan!”