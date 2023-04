Burgemeester en geviseerde schepen reageren op nieuwe audit naar gemeentebestuur Knokke-Heist

Burgemeester Piet De Groote (GBL) behoudt het vertrouwen in eerste schepen Kris Demeyere. Dat zegt De Groote in een reactie op het nieuws dat er een nieuwe forensische audit loopt naar het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Het onderzoek zou zich vooral toespitsen op Demeyere. “Ik ben zeker dat er uit bepaalde hoeken een beschadigingsoperatie bezig is”, aldus de burgemeester.

Audit Vlaanderen heeft een nieuwe forensische audit opgestart naar het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Dat nieuws raakte maandagavond bekend. Het onderzoek zou zich onder meer focussen op de activiteiten van eerste schepen Kris Demeyere (GBL).

Het is niet voor het eerst dat de schepen in het oog van een storm terechtkomt. In het verleden werd Demeyere al eens op de vingers getikt voor belangenvermenging in een vastgoeddossier. Hij was aanwezig bij een schepencollege waar hij eigenlijk niet aanwezig mocht zijn. De schepen heeft altijd ontkend dat er sprake was van belangenvermenging of dat hij ter kwader trouw handelde.

Wagenpark

Nu loopt er dus een nieuwe audit naar het gemeentebestuur waarin de naam van Demeyere opnieuw wordt genoemd. Het onderzoek zou zich toespitsen op het wagenpark van Knokke-Heist. De schepen staat aan het hoofd van het familiebedrijf Garage Demeyere. Audit Vlaanderen zou de leasing en het onderhoud van auto’s voor de gemeente Knokke-Heist onder de loep nemen. Kris Demeyere (GBL) zelf kan momenteel niet veel kwijt. “Omdat ik zelf helemaal van niks weet en nog niet ben ondervraagd over geen enkel onderwerp”, aldus Demeyere.

Ondertussen bevestigt burgemeester Piet De Groote (GBL) dat er een nieuwe forensische audit lopende is. “Dit is een onafhankelijk onderzoek naar aanleiding van een anonieme klacht”, zegt De Groote in een reactie. “Wanneer Audit Vlaanderen een audit opstart, laten ze dit weten aan de algemene directeur, de voorzitter van de gemeenteraad en de burgemeester. Om de objectiviteit van het onderzoek te garanderen kom ik hierin niet tussen. Ik ben ook niet op de hoogte van het verdere verloop.”

Beschadigingsactie

De burgemeester wil wél benadrukken dat er op heden niemand beschuldigd of iets ten laste wordt gelegd. “Wanneer we het eindrapport ter beschikking hebben, leggen we dit uiteraard voor aan de gemeenteraad”, zegt De Groote, die zich serieuze vragen stelt bij de timing van de berichtgeving. Het was zakenkrant De Tijd die maandagavond als eerste over de nieuwe audit berichtte.

“Ik ben er zeker van dat vanuit bepaalde hoeken een beschadigingsactie bezig is. Er lopen jaarlijks tientallen audits in Vlaanderen, maar men vindt het blijkbaar interessant om steeds opnieuw Knokke-Heist te viseren. Om die reden heb ik onze advocaten de opdracht gegeven dit juridisch en feitelijk heel goed te onderzoeken en op te volgen. Voor het overige zullen we hierover verder niet communiceren en hebben we het volle vertrouwen in het onderzoek”, besluit de burgemeester, die nog laat weten dat schepen Kris Demeyere het vertrouwen blijft behouden.

“Nogmaals: we weten niet of hij specifiek geviseerd wordt. En er is momenteel geen enkele beschuldiging, tegenover niemand. Wat er ook allemaal mag beweerd worden.” (MM)