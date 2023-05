Burgemeester Emmily Talpe wandelt Ieperse verkiezingscampagne in: “En iedereen mag mee”

Emmily Talpe (Open Ieper) kondigt aan dat ze gaat voor een tweede termijn als burgemeester van de Vredesstad. Haar campagne start deze maand met wandelingen om de Ieperlingen te aanhoren. Een nieuwe stadslijst sluit ze niet uit. “Als er inhoudelijk een gelijklopende visie is over de ambities voor onze stad.”

Emmily Talpe is sinds 2019 de eerste vrouwelijke burgemeester van Ieper na historische verkiezingen: de coalitie van haar partij Open Ieper met Vooruit en N-VA duwde voor het eerst CD&V in de oppositie. Hun bestuursakkoord beloofde “nieuwe tijden” voor Ieper.

De liberale politica, die ook zetelt als volksvertegenwoordiger in het Vlaams parlement, maakt nu haar ambities bekend voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024: ze gaat weer resoluut voor de sjerp.

Ervaringsdeskundigen

Talpe start haar campagne met wandelingen in centrum en deelgemeenten. “Iedereen met een hart voor Ieper is welkom om mee te wandelen”, zegt ze.

“Ik kijk uit naar deze persoonlijke ontmoetingen en interessante babbels. Onze inwoners zijn ervaringsdeskundigen en ik wil graag weten hoe zij de toekomst zien. De input plan ik mee te nemen bij de opmaak van ons verkiezingsprogramma voor 2024. Als de Ieperlingen mij opnieuw het vertrouwen geven, blijf ik met veel goesting en enthousiasme burgemeester voor de volgende bestuursperiode.”

Inschrijven

Wie wil meewandelen, kan zich online of telefonisch inschrijven voor acht mogelijke wandelingen vanaf 27 mei tot en met 16 september 2023. Vragen over een persoonlijk dossier worden dan weer per mail behandeld.

“We houden het bewust bij korte wandelingen van ongeveer 20 minuten, zodat het voor iedereen haalbaar is. Er wordt rekening gehouden met rolstoel- en kinderwagenvriendelijke wandelingen. Voor wie stappen moeilijker is, kan gerust een babbelmomentje op een bankje voorzien worden. We willen en moeten een bestuur zijn dat luistert en communiceert. Deze bestuursperiode hebben we de unieke inwonersbevraging Kvraagetaan… de Ieperlingen georganiseerd en tal van specifieke bevragingen voor projecten, zoals het nieuwe skatepark of de heraanleg van Boezinge. De respons was groot. Ieperlingen staan duidelijk te popelen om hun mening te geven, wat super is. Ik ben dan ook heel benieuwd welke suggesties tijdens de wandelingen naar voren komen!”

Stadslijst?

Talpe sluit een stadslijst in Ieper niet uit. “Als er inhoudelijk een gelijklopende visie is over de ambities voor onze stad.” (TP)