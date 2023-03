Burgemeester eet varkenswangetjes met Groot-Anzegemnaren op negende eetfestijn van partij

De partij Samen één organiseert op zondag 12 maart voor de negende maal een eetfestijn in De Stringe in Vichte. Na twee jaar lang getroffen te zijn door de coronapandemie, is het team blij dat het eetfestijn opnieuw kan doorgaan en de burgers weer te mogen ontvangen.

“Voor slechts twintig euro kunnen de mensen genieten van heerlijke varkenswangetjes met groenten en frietjes voorafgegaan door een aperitief”, zegt schepen van Feestelijkheden Pauline Van Marcke (Samen één). “De ontvangst begint om 11u30 en vanaf 12u30 kunnen de gasten genieten van het lekkere eten.” Samen één is er helemaal klaar voor om weer samen te komen en het jaarlijks eetfestijn te organiseren. Het evenement is de ideale gelegenheid om met elkaar te praten en te genieten van het gezellig samen zijn. “Iedereen is van harte welkom”, benadrukt de burgemeester. “We doen ons best om ervoor te zorgen dat het evenement vlekkeloos verloopt en dat alle gasten volledig tevreden zijn. Het belooft dan ook een geweldige dag te worden voor de inwoners van Groot-Anzegem.” Op de foto staat de werkgroep ‘Eetfestijn’ van de partij Samen één met v.l.n.r. Willy Demeulemeester, Christa Verkest, Anja Desmet, Gino Devogelaere, Petra Devos, Els Gevaert, Rino Himpe en Nicolas Duquesnoy.