Burgemeester De Groote over heisa rond schepen Demeyere die bevoegdheid Stedenbouw afstaat: “Onterechte verwijten en sensatiezucht”

Intussen kregen we ook een reactie van burgemeester Piet De Groote (GBL) op de heisa die is ontstaan nu bekend werd dat schepen Kris Demeyere (GBL) zijn bevoegdheid Stedenbouw volgend jaar afstaat. De burgemeester springt voor zijn schepen in de bres en spreekt van “onterechte verwijten en sensatiezucht.”

Er werden vragen gesteld bij het afstaan van die bevoegdheid – aan schepen Jan Morbee – doordat eerder dit jaar bekend werd dat het Vlaamse agentschap Audit Vlaanderen een onderzoek had gevoerd waarbij schepen Demeyere belangenvermenging in een vastgoeddossier werd aangewreven. De schepen had vanuit zijn bevoegdheid Stedenbouw mee goedkeuring gegeven aan een vergunning voor een bouwproject van een ondernemersfamilie die eerder investeerde in de autogarage van de schepen.

Schepen Demeyere reageerde eerder al dat hij zeker niet onder druk werd gezet om die bevoegdheid af te staan en dat het gewoon deel uitmaakt van een gebruikelijke bevoegdheidsherverdeling als er schepenwissels worden doorgevoerd. Vanaf januari volgend jaar komen er immers drie nieuwe schepenen in het college.

Verwijten ten onrechte

Intussen kregen we ook een reactie van burgemeester Piet De Groote op de kwestie. “Met de inpassing van drie nieuwe schepenen binnenkort was het het ideale moment voor een bevoegdheidsherverdeling. Daarbij werden ook alle betrokkenen gehoord”, klinkt het bij de burgemeester. “Als het met de audit van Audit Vlaanderen te maken had, dan hadden we twee jaar terug al ingegrepen. Die audit is 18 maanden geleden afgesloten in de gemeenteraad en door de hele gemeenteraad werden geen sancties geëist, precies omdat de gemeenteraad ook het dossier goed heeft bestudeerd. Al de rest zie ik als sensatiezucht van de pers!”

“Anderzijds zijn de steeds ten onrechte verwijten gericht aan de betrokken schepen, waardoor hij steeds de perceptie tegen krijgt, ideaal om zijn dossierkennis en inzet op andere bevoegdheden te tonen.”