Burgemeester Bram Degrieck blikt terug op zijn politieke carrière bij afscheid van gemeenteraad: “Voorbije 14 jaar waren intensief”

Maandagavond 18 november sloot burgemeester Bram Degrieck zijn laatste gemeenteraad in De Panne af met zijn afscheidsspeech. Hij blikte terug op zijn politieke carrière en uitte vooral zijn dankbaarheid aan de mensen met wie hij zoveel jaren heeft samengewerkt.

In 2019 startte Bram Degrieck (48) zijn carrière als burgemeester, maar zijn politieke loopbaan begon al in 2001. “Na de verkiezingen in het millenniumjaar raakten mijn vader Johan en ikzelf verkozen”, stak Bram van wal. “Voor mijn vader was dit het juiste moment om afscheid te nemen van de politiek en de fakkel aan zijn zoon door te geven. Mijn vader was burgemeester van 1989 tot 1995, een periode die ik meemaakte als opgroeiende puistenkop. Ik was toen tegen zowat alles, dus ook een beetje tegen ‘politiekers’. Nu ben ik trots dat ik de voorbije zes jaar in zijn voetsporen kon treden. Het voelt alsof ik zijn werk kon afwerken, en dat we nu deze periode samen met trots afsluiten.”

Opgewerkt

“De eerste twee legislaturen zat ik op de leerbanken van de oppositie, met Willy Vanheste en Robert Butstraen als burgemeesters. Het waren andere tijden, waar je je als gemeenteraadslid uit de oppositie moest weren door dossiers uit te spitten, papieren dossiers nog! In 2011, een jaar voor de verkiezingen in 2012, werd ik plots vanuit de oppositie schepen van Toerisme omdat de toenmalige meerderheidspartijen dermate met elkaar in de clinch lagen dat niemand de vrijgekomen schepenpost aan een ander gunde. Ik liep heen met het spreekwoordelijke derde been! Na de verkiezingen bleef ik onder meer schepen van Toerisme onder burgemeester Ann Vanheste. Het waren boeiende tijden! In de aanloop naar de verkiezingen van 2018 werd ik als ‘politiek onnozel’ bestempeld door niet mee te stappen in het grote kartelverhaal en mijn eigen kans te wagen…, met succes! Samen met de makkers van Het Plan-B en coalitiepartner ACT!E mochten we de voorbije zes jaar onze gemeente besturen. Ik bedank de kompanen van Het Plan-B en de collega’s van ACT!E voor het vertrouwen en de steun bij het ondertekenen van de bewuste voordrachtakte. Het Plan-B ben ik bijzonder dankbaar dat ze het toen aandurfden om zich politiek te engageren, en dat ze mij het vertrouwen gaven om uit het niets op te staan en dat engagement aan te gaan. We hebben de voorbije jaren veel geleerd, we hebben ons georganiseerd, en zijn altijd een solide en loyale groep gebleven, samen met de vrienden van ACT!E. Morgen staan jullie op eigen benen, een generatie nieuwe lokale bestuurders staat klaar, en daar ben ik trots op!”

Ander leven

“De voorbije veertien jaar waren intensief. Als schepen kan je jezelf nog een beetje wegsteken, maar als burgemeester moet je overal zijn, en altijd. Je moet altijd goedgezind, beleefd en beschikbaar zijn, dikwijls een kostuum aantrekken, alles weten, over alles kunnen meebabbelen. Iedereen mag alles tegen jou zeggen, maar een burgemeester moet twintig keer zijn tong ronddraaien. Je moet meedoen aan de ratrace, en je wordt een beetje geleefd. Daarvoor betaalt je gezin en je bedrijf een stuk van het gelag. Dit voorjaar maakte ik de keuze voor een ander leven, en ik ben dankbaar dat deze keuze gerespecteerd werd, en bovenal ben ik ‘stief’ content dat de puzzelstukjes in elkaar zijn gevallen. Het plan ActiePlan is geslaagd en kan de volgende legislatuur rekenen op een sterk mandaat van de kiezer. De voorbije verkiezingen verliepen goed, zonder bloedvergieten, droeve woorden en duistere manoeuvres. De kiezer heeft duidelijk gekozen voor continuïteit, en de kiezer heeft altijd gelijk!”

De voorbije legislatuur werden bergen werk verzet, niet altijd onder de beste omstandigheden. Men heeft het ons niet gemakkelijk gemaakt, maar we hebben aangetoond dat samenwerken (met de klemtoon op ‘werken’) loont, en dat koppig zijn een absolute voorwaarde is om iets te bereiken. We vormden samen met het college een hecht team, en werden eigenlijk een beetje vrienden, ieder had zijn eigen karakteristieken en blonk uit in zijn eigen bevoegdheden. Er was zelfs een schepen die uitblonk in verontschuldigingen en afwezigheden … Stelselmatig leerden we elkaar aanvoelen, respecteren, elkaars sterke en zwakke punten kennen. Er is veel gediscussieerd, maar ook gelachen en gezwansd!”

Koerswijziging

“Onze gemeente is veranderd, de koers van het schip werd gewijzigd. Van een in slaap gevallen gemeente zijn we de richting ingeslagen naar een moderne, aantrekkelijke en veelzijdige, florerende kustgemeente. Van kneusje naar trendsetter, van grijs naar kleurrijk, van beschaamd naar trots, van saai naar rock&roll. Het is aan de nieuwe bestuurders om die trend verder te zetten. Ik heb het geluk gehad om de organisatie van ons gemeentelijke apparaat de voorbije jaren naar mijn hand te kunnen zetten. Dit was nodig, en iedereen weet dat de ‘change’ geslaagd is, maar nooit voltooid. Duidelijke strategische keuzes in bestuursstijl en wederzijds vertrouwen tussen bestuur en administratie hebben geleid tot de volwassen organisatie van vandaag. Elke medewerker mag trots zijn op het afgelegde traject, en ik ben dankbaar dat ik met ieder van jullie heb kunnen samenwerken. Met een bijzonder woord van dank aan John Termote, mijn trouwe medewerker, voor de vele jaren nauwe samenwerking, discretie, ellebogengevoel en agendageregel. Het was een voorrecht om algemeen directeur Wim Jonckheere in ons team te hebben. Samen met zijn collega’s leidinggevenden vormt hij het moederbord van onze organisatie.”

“Leve De Panne”

Bram Degrieck beschouwt ‘zijn’ De Panne als een kleine gemeenschap, een gemeente die je moet besturen alsof het je eigen ‘menage’ is. Hij besloot zijn betoog met dankwoorden aan de raadsleden, en stak hen een hart onder de riem met de woorden: “Laat je niet uit het lood slaan door enkele Facebookridders die denken dat de evenaar door hun gat loopt! Het is een voorrecht om in De Panne te wonen, te werken, te verblijven. Het is nergens beter dan hier on ons hoekje. Het is een eer geweest om jullie te mogen dienen. Leve De Panne!”