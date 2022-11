Burgemeester Bert Maertens blijft resoluut: “Izegems stukje Ventilus moet ondergronds”

Oppositiepartijen STiP, Vlaams Belang en Groen hadden op de gemeenteraad heel wat vragen rond het Ventilus-dossier. Burgemeester Bert Maertens (N-VA) benadrukt dat het standpunt van de stad niet veranderd is: “We blijven eisen dat het stukje dat wel ondergronds kan, hier komt te liggen.”

De West-Vlaamse burgemeesters door wiens gemeente het traject loopt, lieten al weten voorlopig geen juridische stappen te nemen. “Maar dat kan veranderen als bij het bepalen van het precieze tracé in februari 2023 de belangen van onze bewoners of bedrijven dermate geschaad worden”, meent Maertens. “We krijgen straks bovengemiddeld veel hoogspanningslijn boven ons grondgebied, met visuele schade en waardevermindering van woningen als mogelijk gevolg, om voor de vrees voor de impact op de gezondheid nog maar te zwijgen.”

Er circuleren momenteel vier tracés eens Ventilus op Izegems grondgebied komt. “Eén trace lijkt me al onhaalbaar omdat het boven ziekenhuis AZ Delta draait richting Izegem en dat zal de regering volgens mij nooit goedkeuren”, aldus de burgemeester. “Blijft over: een lijn via Pittem over Ingelmunster en Emelgem, dwars over de Tuin-, Kasteel- en Forumwijk. Die overspant heel wat woningen en een middelbare school. De tweede optie is een lijn die via de E403 langs heel wat bedrijven loopt, een stuk grond waar meer dan duizend mensen aan het werk zijn. In beide scenario’s eisen we dat de verbinding daar ondergronds komt.”

Vlaams Belang vraagt nog naar een nieuw infomoment rond het project, iets wat de stad onderzoekt. (vadu)