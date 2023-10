Burgemeester ‘als zondebok woestijn in’, raadslid Couhysder: “Halvelings gedwongen open brief te tekenen”

Het was ‘one hell of a ride’, de afgelopen dagen in de Knokke-Heistse politiek. Een geheime stemming van Gemeentebelangen die het lot van Piet De Groote als lijsttrekker bezegelde, een opmerkelijke open brief om de burgemeester nog meer te isoleren en en finaal zijn live op televisie aangekondigde ontslag. “Ik geloof dat er geen andere oplossing was”, zegt Valery Lippens, de ‘zoon van’, die nadrukkelijk zijn stempel zet. Opmerkelijk: gemeenteraadslid Neil Couhysder zegt “halvelings gedwongen te zijn” de fameuze open brief te ondertekenen.

“Ik dien morgen mijn ontslag in als burgemeester van Knokke-Heist.” Die woorden, dinsdagavond uitgesproken in de populaire talkshow De Tafel van Gert, vormden het hoogtepunt van aan vijftal dagen vol politieke hoogspanning. Dat De Groote politiek in erg nauwe schoentjes terecht kwam, werd zaterdag al duidelijk na een geheime stemming, waarbij leden van Gemeentebelangen beslisten dat hij geen lijsttrekker meer kon zijn. Op dinsdag volgde dan al een nieuwe mokerslag voor de burgemeester. Met een paginagrote open brief in enkele kranten liet de volledige groep Gemeentebelangen verstaan dat ze zich afzetten tegen de ‘wanpraktijken en de normvervaging’. Er werd gepleit voor een ‘sereen politiek klimaat en een integer bestuur’. De enige bekende Gemeentebelanger wiens naam niet op het document prijkte, was die van Piet De Groote. Als signaal kon het niet duidelijker zijn.

“Er werd mij niets gevraagd en dat doet mij pijn”, liet De Groote nog diezelfde dag weten. “Het is frappant te moeten vaststellen dat tal van ondertekenaars, die toch jarenlang mee het beleid hebben gevoerd, er plots van overtuigd zijn anders te kunnen besturen en een integer, eerlijk en warm beleid te kunnen voeren waar iedereen beter van wordt. Als dit vroeger niet het geval was, stelt zich de vraag of het voor de ondertekenaars- beleidsmakers-verkozenen-van-het-volk niet gepast is in eigen boezem te kijken? Of beschouwen zij zich als gedweeë meelopers?”, klonk het verder scherp. “Ik word nu als zondebok de woestijn ingestuurd. Het is de schaamte voorbij!”

Eigen lijst?

Dat De Groote zijn kompaan Kris Demeyere, die ontslag nam als schepen als gevolg van een onderzoek van Audit Vlaanderen naar mogelijke belangenvermenging, te veel de hand boven het hoofd hield, wordt gezien als een van de redenen voor ‘de putsch’ tegen hem, maar ook het interview in De Standaard waarin hij zware kritiek uitte op Audit Vlaanderen is erg slecht aangekomen, zo vernemen we. Piet De Groote liet later ook nog verstaan dat enkele van de ‘ondertekenaars’ hem nu vertellen dat ze niet wisten dat hij niet de kans had gekregen de brief ook te tekenen. Samen met de aankondiging van zijn ontslag zei hij te overwegen volgend jaar met een eigen lijst naar de kiezer te trekken. Als alle of toch de meeste ondertekenaars zich effectief van hem distantiëren, lijkt dat echter niet evident te worden.

Ook Valery Lippens blijkt een niet onbelangrijke rol te hebben gespeeld. “Na het overlijden van mijn vader werd ik vriendelijk uitgenodigd deel te nemen aan de vergaderingen van Gemeentebelangen. Ik blijf liefst op de achtergrond, maar het voorbije jaar heb ik inderdaad mijn ongenoegen geuit. Een ongenoegen dat me werd doorgegeven door mensen uit alle hoeken: politici op alle niveaus, ambtenaren die lang met mijn vader hebben samen gewerkt, handelaars, vrienden of gewoon onbekenden die me op straat aanklampen”, zegt Valery Lippens. “Ik denk niet dat wat er de afgelopen weken is gebeurd iets persoonlijks is, maar eerder een managementcrisis. Het gaat om het beheer van dossiers met betrekking tot het welzijn van de gemeente – zoals de hoogbouw en de scholenkwestie – en uiteindelijk mogelijk het management ten opzichte van het onderzoek van Audit Vlaanderen. Ik vrees dat de stemming met het bekende resultaat de enig mogelijke oplossing was.”

Onder druk gezet

Een opmerkelijk kritisch geluid komt van het jonge gemeenteraadslid Neil Couhysder. “Ik ben een kwartier voor die open brief naar het communicatiebureau moest, opgebeld met de vraag mijn naam erbij te zetten. De brief mocht ik niet inkijken; hij werd me enkel vlug voorgelezen. Het gaat in de brief over integer bestuur en natuurlijk is het dan moeilijk om te weigeren die te tekenen. Door te zeggen dat iedereen anders tekende, werd ik sterk onder druk gezet. Het was ook wel duidelijk waarom ze mij als laatste belden: binnen Gemeentebelangen was het geen geheim dat ik geen voorstander was van het opzijschuiven van Piet De Groote.” Over wie de opvolger wordt van Piet De Groote als burgemeester, zouden bestuur en fractie van Gemeentebelangen eerstdaags beslissen. Als eerste schepen heeft Jan Morbee mogelijk wel de beste kaarten, al zullen er zeker nog gegadigden zijn.