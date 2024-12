Brugse oppositiepartijen hekelen de vage visietekst van het nieuwe stadsbestuur: “Dirk De fauw handelt als een zonnekoning”

De Brugse politieke oppositie is niet mals voor de visietekst voor Brugge 2025-2030, die het nieuwe stadsbestuur dinsdag lanceerde, na de eerste samenkomst van het schepencollege. “Het uitstellen van de restauratie van het Belfort is een pijnlijke zaak”, zegt Stefaan Sintobin. Maaike De Vreese (N-VA) stelt: “Het nieuw bestuursakkoord blinkt uit in vaagheden.”

“Na weken van absolute inhoudelijke stilte stelde het stadsbestuur eindelijk zijn bestuursakkoord voor. Daar moest na steeds luidere kritiek vanuit onze partij maandagavond tot in de late uurtjes nog druk door het schepencollege over overlegd worden”, hekelt Maaike De Vreese (N-VA).

Ambitie?

“Wij vragen om een ambitieus bestuursakkoord waar de Bruggelingen van dromen. Met veel ambitie en toekomstvisie. Die enkele A4’tjes blinken uit in vaagheid. Zo komen we niet te weten waar men met het bussenplan naartoe wil, hoe men die autoluwe binnenstad binnen zes jaar ziet of waar we naartoe gaan met ons toerisme.”

“Bovendien merken we sterk de gevolgen van vorige legislatuur: de pot is op. Nergens wordt aangegeven hoeveel centen men heeft voor de verschillende initiatieven. Erger zelfs: er is niet eens zicht op wat de stad nu in kas heeft en welke financiële middelen men verwacht voor de komende jaren. Dus veel principes zonder berekening”, aldus Maaike De Vreese.

Taks voor groepstoeristen

Raf Reuse (Groen) laakt het feit dat zijn partij de visietekst niet eens heeft ontvangen. Volgens Stefaan Sintobin (VB) blijft de Brugse meerderheid net zoals de voorbije jaren in hetzelfde bedje ziek: “Ze toont ook nu weer geen respect voor de raadsleden en al zeker niet voor de oppositie. Een vage visietekst schrijven zonder kennis te hebben van de nodige budgetten is natuurlijk geheel vrijblijvend. Het is dus eigenlijk wachten op de financiële toets en een gedetailleerd beleidsplan.”

Hij vraagt zich af hoe Brugge de maatregel om toeristen te verbieden hun auto te parkeren in de Brugse binnenstad zal kunnen handhaven: “Er is nood aan een rondetafelconferentie met alle actoren om tot een gestructureerd toeristisch beleid te kunnen komen. Een extra taks voor groepstoeristen zal niks veranderen aan het evenwicht tussen een leefbare binnenstad en kwalitatief toerisme.”

Zonnekoning

“Het uitstellen van de restauratie van het Belfort is een pijnlijke zaak. Het is dan ook de vraag of het wel degelijk de Vlaamse Overheid is die niet over de brug wil komen met de nodige subsidies. Het bewijst dat de lijn tussen burgemeester De fauw en de hogere overheid toch niet zo goed is. Over de restauratie van het Concertgebouw blijft het nieuwe stadsbestuur op de vlakte.”

“De ziekenhuisfusie lijkt gedoemd te mislukken. Er worden opnieuw politieke spelletjes gespeeld. Burgemeester Dirk De fauw trekt als een ‘zonnekoning” het dossier naar zich en noemt Pablo Annys, als voorzitter van AZ St Jan, ‘niet onpartijdig’. Iemand van buiten de politiek moet dit dossier in handen nemen. Een fusie is in het belang van de twee ziekenhuizen, de dokters en het personeel maar vooral van de patiënten.”

Moskee

Uiteraard haalt Stefaan Sintobin ook het dossier van de moskee aan: “Nul inspraak van de bewoners, geen mobiliteitsplan, geen parkeerplan, waardevermindering van eigendommen, overlast, sluipende islamisering. En toch zet het schepencollege nu al het licht op groen voor de moskee, met gebedsruimte, koranschool en bibliotheek op Sint-Andries.”

Voldoende kruit voor een debat tijdens de Brugse gemeenteraad van 16 december. Het inhoudelijk bestuursakkoord voor 2025-2026 met honderden actiepunten en de financiering ervan zal pas eind maart of in april 2025 ter goedkeuring aan de Brugse gemeenteraad voorgelegd worden.