Brugse klimaatschepen Minou Esquenet: “Een stikstofakkoord vereist meer respect voor landbouw”

Brugge krijgt geen boerenmarkt, zoals Stefaan Sintobin (VB) tevergeefs gevraagd had. Er zijn volgens schepen Pablo Annys (Vooruit) al voldoende initiatieven ter promotie van de korte keten. Intussen bereidt het Brugs stadsbestuur een gefundeerd advies in het stikstofdebat voor. Klimaatschepen Minou Esquenet (CD&V) roept op tot meer respect voor de landbouwsector.

Tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond liet klimaatschepen Minou Esquenet (CD&V), op vraag van oppositieraadslid Stefaan Sintobin (VB), al even in haar kaarten kijken. In Brugge zijn er 41 bezwaarschriften ingediend tegen het stikstofakkoord. Het merendeel door boeren, maar ook door vier natuurverenigingen en twee particulieren.

Momenteel doorspartelen de diensten van de klimlaatschepen het duizend pagina’s dikke milieu-effectenrapport, in de loop van de maand juli wil het Brugs stadsbestuur een gefundeerd standpunt innemen en doorsturen naar Vlaams omgevingsminister Zujhal Demir. “Er is teveel stikstof, de helft ervan is afkomstig uit de landbouw. De te grote stikstofdepositie bedreigt de biodiversiteit, vooral van enkele grotere natuurgebieden in Vlaanderen”, vertelde Minou Esquenet.

Oplossing

“Brugge telt geen rood bedrijf dat moet sluiten, maar alle Brugse landbouwbedrijven zullen de gevolgen van dit stikstofakkoord voelen. Ze zullen maatregelen moeten nemen om het percentage stikstof uitstoot te beperken. Ik zou voorbeelden kunen geven van jonge Brugse landbouwers die het daardoor zeer moeilijk zullen krijgen.”

“Ik ben ervan overtuigd dat de meeste boeren weten dat er een stikstofprobleem is en dat zij mee zullen zorgen voor oplossingen. Maar één ding weet ik zeker, dat zal niet lukken in de huidige gepolariseerde sfeer. Geen enkel probleem geraakt opgelost op die manier” aldus de schepen.

Respect

“Als we willen dat onze biodiversiteit verbetert, én dat ook nog landbouw en lokale voedselvoorziening mogelijk blijft in Vlaanderen, dan zal overleg nodig zijn, dialoog, wetenschappelijk onderzoek, degelijkheid en respect voor een sector. En dan zullen boeren zeker bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen in het stikstofdossier.”

“Niemand leeft zo dicht bij en mét de natuur als de boeren, jonge boeren kennen niet enkel iets over bedrijfsvoering en economie, maar ook over fysica en plantkunde en zorg voor dieren, ze weten dat de grond schaars is en dat ze daar zorg moeten dragen.”

“Boeren zijn ondertussen bijna een rariteit, zeker in een stad als Brugge. Maar we hebben hen wel broodnodig, iedereen weet graag waar zijn voedsel vandaan komt, iedereen heeft graag producten van om de hoek. We zetten met de stad al jaren in op korte keten, lokale voeding.”

Bloedbad

“We hadden onlangs in het Astridpark Heerlijk Brugge, georganiseerd door mijn dienst en het Foodlab, met allemaal lokale producenten en mensen die bezig zijn met eerlijk eten, en het was een overdonderend succes. Mensen willen eerlijke voeding. Dus we moeten zorgen dat de landbouw kan overleven. En dat het geen landbouw-bloedbad wordt.

“En dat is wat ik zal voorstellen aan de collega’s als advies aan de Vlaamse overheid vanwege het stadsbestuur: neem tijd om dit probleem op te lossen, zorg voor draagvlak bij de mensen die het moeten doen, denk creatief mee met zij die bereid zijn van koers te veranderen, en ondersteun diegene die achterblijven met grote gebouwen, soms grote schulden, en zonder inkomen.”

Stigmatisering

“We moeten echt af van die opgeklopte tegenstelling tussen landbouw en natuur, ik roep dan ook op om niet mee te doen met de stigmatisering van die zeer kleine groep van boeren die we nog hebben, en hen in de plaats daarvan te steunen.

Ik zal alles doen wat in mijn mogelijkheid ligt om zij die willen mee de toekomst ingaan, op een manier die de natuur ondersteunt, ik zal alles doen om hen te helpen deze transitie te overleven, en verder te werken voor dat wat voor ons allen het belangrijkste basisproduct is dat we hebben, onze voeding”, besloot Minou Esquenet.