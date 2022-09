Brugse First Lady in gesprek met haar twee concurrentes: “We zijn meer dan louter ‘de vrouw van’…”

Wat een toeval: Ann Staelens, Veerle Verbeke en Vanessa Flamez zijn respectievelijk 40, 20 en 10 jaar getrouwd met respectievelijk de Brugse burgemeester Dirk De fauw, schepen Franky Demon en OCMW-voorzitter Pablo Annys. De eerste is het al, de tweede en de derde dromen ervan om het te worden na 2024: de First Lady van Brugge. “We hebben alle drie een hoge graad van verdraagzaamheid, anders hou je het niet vol”, luidt het in koor. KW nodigde de drie dames uit voor een pittig lunchgesprek, zonder hun echtgenoten.

We spreken met de drie dames af voor een date en een lekkere jubileumlunch, zonder de heren, in restaurant Cantine Copine in de Steenkaai in Brugge. Topchef Karen Keygnaert biedt ons een heerlijke maaltijd aan die niet alleen de smaakpapillen beroert, maar ook de tongen van onze gesprekspartners losmaakt.

Honderduit en zonder schroom praten pedagoge Ann Staelens (63, gewezen docente aan de lerarenopleiding bij VIVES), Veerle Verbeke (50, lerares godsdienst en psychologie bij de Jozefienen en in MIA) en Vanessa Flamez (47, sales director bij Cercle Brugge) over hun huwelijksleven met deze ambitieuze Brugse politici die alle drie ook na de verkiezingen van oktober 2024 de sjerp begeren.

Huwelijken

Nog snel even samenvatten: Ann en Dirk huwden op 3 april 1982, hebben drie kinderen (Dieter, Jasper en Bieke) en vijf kleinkinderen een zesde is op komst. Veerle en Franky trouwden op 4 oktober 2002 en hebben twee kinderen (Merel en Finn). En Vanessa en Pablo gaven elkaar het ja-woord op 7 juli 2012 en hebben één dochter (Lilou).

De guitige en ongedwongen sfeer zit er meteen in. Vanessa: “Ze beweren bij Cercle dat ik een wietpakje aan heb! Wat vinden jullie?” Tijdens de fotosessie, waarbij ze een foto van hun man moeten vasthouden, suggereert Veerle: “Zouden we niet van partner wisselen en elk een ander kader nemen?” (lacht)

Hoe hebben jullie jullie mannen leren kennen?

Ann: “Toen ik in het vierde leerjaar zat, kwam Dirk, een vriendje van mijn broer Bart, al bij ons thuis spelen. Onze romance is pas begonnen in de KSA, in mijn laatste jaar middelbaar. De jeugdbeweging werd gemengd, ik was leidster samen met Mia, de zus van Dirk. Nadien zaten we samen op kot in Leuven. Ik bedoel: we hadden elk ons kot, maar waren uiteraard veel samen…”

Veerle: “Ik was monitor bij Kazou en leidde een skivakantie, waarvoor ook een zekere Franky zich ingeschreven had. De reis was een complete ramp, hij pikte de kabels van onze geluidsinstallatie en pestte mij voortdurend. Het was constant ‘plagen en om liefde vragen’. Franky was vier jaar jonger dan ik, pas na dat kamp is de liefdesvonk overgeslagen.”

Te wild

Vanessa: “Pablo gaf een verjaardagsfeestje in Mojo, het restaurant aan het Astridpark, en ik zat toevallig met een vriendin in dat eethuis. Zij kende hem, er werden enkele lonkende blikken uitgewisseld. Maar die vriendin zei: hij is jouw type niet, hij is te wild voor jou. Toch gaf ze stiekem mijn gsm-nummer aan Pablo, die enkele dagen later belde voor een date…”

Politiek is een hondenstiel. Hoe is het om gehuwd te zijn met een politicus die zelden thuis is…

Veerle: “Op het moment dat ik Franky leerde kennen, was hij als vrijgestelde voor Kazou al vaak ‘s avonds en in de weekends weg voor vergaderingen. Met schepen en parlementslid te worden veranderde er niet zoveel. De lockdown was even wennen, we konden opeens veel samen wandelen en fietsen. Sinds de heropstart mis ik die momenten wel een beetje.”

Vanessa: “Ik heb er geen probleem mee om alleen te zijn. Op die momenten schakel ik over op de modus ‘autonoom leven’. Pablo is een man van zijn woord: als hij zegt dat hij om een bepaald uur thuis zal zijn, dan is hij er. Corona had één groot voordeel, ik ontdekte een andere kant van het leven en kon plots mijn situatie vergelijken met die van reguliere gezinnen. Dat was heel fijn, maar ik ben er niet jaloers op, want ik heb ook mijn professioneel leven.”

Mijn aanstaande schoonvader zei: meisje, weet je waaraan je begint?

Ann: “Voor ik met Dirk trouwde, waarschuwde mijn toekomstige schoonvader mij: meisje, weet je waaraan je begint? Hilaire De fauw was zelf gedeputeerde en Dirk is de enige van zijn zeven kinderen die de politieke microbe geërfd heeft. In het begin van zijn carrière combineerde Dirk de politiek met zijn advocatenkantoor.”

“Het was niet altijd evident om alleen drie kinderen op te voeden. Maar je raakt het gewoon. Je moet achter de keuze van je man staan, anders hou je het niet vol. We hebben afgesproken dat we elk jaar twee rustpauzes inbouwen: een weekje vakantie met Pasen en drie weken in de zomer. We houden allebei van reizen en deden dat vroeger met de drie kinderen papatijd inhalen , nu met ons tweetjes.”

Vanessa: “Pablo staat erop om elke dag onze dochter Lilou op school af te zetten. En er zijn onze date nights: elke week verrast Pablo mij met een date! Ik bedoel: wij samen, hé! (schatert) Al is dit de laatste tijd niet meer wekelijks haalbaar….”

Veerle: “Franky is een goede papa. Donderdag ging hij mee met Merel om haar kot te installeren en samen met Finn heeft hij vorig weekend in jeugdhuis Thope een feestje gebouwd tijdens Summer Blast.”

Zijn uw echtgenoten romantici?

Ann: “Eigenlijk wel. Af en toe steekt Dirk de kachel aan om samen een glaasje wijn te drinken…”

Wat is romantiek? Als je pas samen bent, kleurt alles romantisch…

Veerle: “Franky is geen volbloed romanticus, ik ook niet. Maar hij is mijn rots in de branding. Gewezen premier Jean-Luc Dehaene is zijn grote voorbeeld: die zei altijd dat je problemen pas moet oplossen als ze zich stellen. Ik durf nogal snel te panikeren, Franky blijft altijd cool. Dat gevoel bezorgt mij rust en vind ik belangrijker dan romantiek.”

Vanessa: “Wat is romantiek? Als je pas samen bent, kleurt alles romantisch. Romantiek evolueert met de tijd. Pablo is mijn gids, hij is zeer attent. Tenminste als hij thuis is…” (lacht)

Geef eens een positieve en een negatieve karaktertrek van uw man….

Vanessa: “Pablo is zeer loyaal, stipt en betrouwbaar. Negatief? Hij snurkt! Maar dat is geen karaktereigenschap. Hij is slordig. We hebben thuis een open keuken, die in de woonkamer uitgeeft. Hij laat graag van alles rondslingeren. Ik word daar lastig van, want ik hou van symmetrie en balans.”

Veerle: “Ik bewonder het timemanagement van Franky. Hij heeft twee mandaten en kan meerdere zaken tegelijkertijd uitvoeren. Thuis ledigt hij zelfs de vaatwasser. (glimlacht) Op momenten van stress kan hij wel zijn ergernis uiten. Maar eenmaal die frustratie uitgesproken is, is hij die gevoelens kwijt. Liever zo dan iets opkroppen en laten etteren. Bij Franky is what you see is what you get. In het begin was het wennen aan die directheid, ik nam ze ten onrechte persoonlijk op. Voor de rest is mijn man perfect. Over netheid en orde heb ik niet te klagen.”

Geen stiptheid

Ann: “Dirk is een idealist én een optimist! Hij maakt zich weinig zorgen om problemen. In tegenstelling tot bepaalde politici is hij geen egotripper. Er zijn nogal wat politici die naast hun schoenen lopen, Dirk niet! Hij is bescheiden, een teamspeler, integer, met sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Hij heeft oog voor kansarmen en minderheden. Maar af en toe klopt hij wel op tafel vanuit zijn visie of principes. Zijn minpunt? Zijn gebrek aan stiptheid. Ik reken er altijd een halfuur bij. Hij heeft zo’n druk programma en soms durft hij wel ergens te blijven plakken. Dat heb ik leren relativeren.”

Vanessa: “Ik denk dat ik voor ons alle drie mag spreken: we bezitten een hoge graad van verdraagzaamheid. Onze echtgenoten voeren hun missie uit en proberen als politici hun maatschappelijke bijdrage te leveren. Als je dat niet kunt verdragen en je constant op tafel klopt omdat je man niet thuis is, hou je het niet vol.”

Thuis ledigt mijn man zelfs de vaatwasser

Veerle: “Onze sterkte is dat we onze eigen weg volgen en zelf ambities hebben. Stel je eens voor dat we elke avond zouden moeten zitten wachten tot meneer thuis komt. Dan komt het inderdaad nooit goed.”

Ann: “Ik heb wat problemen met het woord ‘First Lady’. Het is een rare term. Ik heb mijn eigen leven en carrière gehad. Nu ik met ‘lange vakantie’ ben, spendeer ik veel tijd met mijn vijf kleinkinderen. Dat ik de vrouw van de burgemeester ben, maakt mij niet beter dan een ander. Ten ander, we zijn toch wel meer dan louter ‘de vrouw van…’! Burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter zijn slechts tijdelijke functies.”

Vanessa: “’t Heeft soms ook zijn nadelen, je kunt niet meer ongedwongen met zijn tweetjes gaan eten op restaurant zonder gestoord te worden!”

Veerle: “Erger is dat je op recepties genegeerd wordt en anderen je man inpalmen. Ze geven je niet eens een hand of draaien zich weg van je. Ooit riep een man ons op straat toe: Franky, ben je je vrouw aan het uitlaten? Alsof ik een hond ben!”