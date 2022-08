Brugse CD&V-senioren kanten zich tegen het schrappen van parkeerplaatsen

De CD&V senioren van Brugge rebelleren tegen het lokale stadsbeleid, waarvan nochtans de christendemocraten deel uitmaken. Ze kanten zich in een open brief tegen de filosofie van het schrappen van parkeerplaatsen om de binnenstad autoluw te maken. Dat is nochtans één van de speerpunten van burgemeester én CD&V’er Dirk De fauw. Laatstgenoemde reageert gevat: “Er zijn nu weliswaar 50 bovengrondse parkeerplaatsen minder, maar wel 635 meer ondergrondse plaatsen door de uitbreiding van ‘t Zand. En we hebben er gezellige pleinen bij!”

“Er gaan stemmen op om het parkeren in de stad en vooral in de centra uit te sluiten en wel meer fietsparkeerplaatsen te voorzien. Alle ruimte die vrijkomt door het schrappen van parkeerplaatsen wordt dan groene ruimte met bloemen. Esthetisch gezien klopt dat 100 procent. Ontharden en vergroenen is een goed principe.”

Met deze zachte woorden starten Moniek Boudens en Georgine Denolf hun politiek betoog. Eerstgenoemde is provinciaal voorzitter, laatstgenoemde Brugs voorzitter van de CD&V senioren. Maar gaandeweg worden ze minder vriendelijk voor het stedelijk, Brugs beleid.

Beperkingen

“Er moet geleefd worden in de stad en daarom dient rekening gehouden te worden met iedereen”, benadrukt Moniek Boydens. “Dat senioren die in de binnenstad wonen niet meer de mogelijkheid krijgen om er bepaalde verplaatsingen met de auto te doen indien de parkeerplaatsen wegvallen, kan gewoon niet. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn: verplaatsing voor de kine, voor boodschappen, te zwaar om te dragen…”

“Sommige senioren kunnen dit inderdaad met de fiets maar niet iedereen, andere senioren kunnen het te voet doen en weer anderen hebben het geluk dat ze een bus hebben dichtbij waarmee ze hun bestemming kunnen bereiken. Dan zijn er senioren en mensen met een beperking die deze mogelijkheden niet hebben”, vult Georgine Denolf aan.

Zij laakt het feit dat er onvoldoende geluisterd wordt naar het seniorenadvies bij grote wijzigingen in het openbaar domein en bij openbaar vervoer.

Bloemperken

Beide dames – de eerste is gewezen schepen, de tweede voormalig gementeraadslid – hebben ook kritische kanttekeningen bij de Brugse bloemperken, een van de paradepaardjes van schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD): “Er werd wetenschappelijk vastgesteld dat de zomers warmer en langer warm worden en dat het water schaars wordt en iedereen maatregelen moet naleven om niet aan waterverspilling te doen zoals auto wassen, tuin sproeien, bad nemen..”

“De landbouwer ziet zijn oogst mislukt door de droogte en ook bedrijven kunnen stilvallen. En nu juist gaan voorstellen om meer bloemenperken aan te leggen die bijna dagelijks water nodig hebben, wat trouwens een voorwaarde is om ze te kunnen planten. Dat is dus geen goed idee.”

“Meer waterdoorlatende materialen gebruiken wordt in de toekomst wel essentieel, dat steunen we als senioren ten volle. We zijn immers bekommerd voor de evolutie : een toekomst zonder watertekort wordt alvast een belangrijk item voor het beleid op elk niveau”, aldus de CD&V senioren. Ter info : één op vier Bruggelingen is 60-plusser….

Reactie

Burgemeester Dirk De fauw reageert als volgt op de open brief van zijn partijgenoten: “Het is zeker niet zo dat er in de binnenstad zeer veel parkeerplaatsen weggenomen zijn in deze legislatuur. In totaal is er in de Brugse binnenstad plaats voor 5.000 voertuigen bovengronds. Daarnaast hebben we heel wat ondergrondse parkeerplaatsen, met onder andere een zeer recente uitbreiding van het Zand met 635 plaatsen.”

“In deze legislatuur zijn er dus heel wat bijkomende ondergrondse parkeerplaatsen gecreëerd. Er zijn wel her en der wat bovengrondse parkeerplaatsen verdwenen. Maar dit zijn er met de Steenstraat-Zuidzandstraat inbegrepen maximaal een vijftigtal. Bovendien hebben de bewoners van de binnenstad faciliteiten met gratis bewonerskaarten.”

Gezellig

“Dat er hier en daar parkeerplaatsen verdwenen zijn heeft uiteraard te maken met het aangenamer maken van de stad voor bewoners en bezoekers”, vervolgt de Brugse burgemeester. “Zo is het Kraanplein een mooi en gezellig plein geworden in plaats van een plaats waar acht wagens konden parkeren.”

“Idem voor het Jan Van Eyckplein waar vijf plaatsen verdwenen maar er werden bijkomende plaatsen voorzien in de Spanjaardstraat en op de Woensdagmarkt. In de Zuidzandstraat en Steenstraat is er meer ruimte om te winkelen en wordt de bezoeker niet meer gedwongen zich tussen het uitstalraam en de geparkeerde auto’s te wringen. Ook daar zullen we meer groen inbrengen en dit is ook de vraag van de handelsgebuurtekring (Brugs Handelscentrum).”

“In een aantal straten werd groen in de straat gebracht. Dit was niet steeds ten nadele van parkeerplaatsen”, benadrukt Dirk De fauw. “Vaak was het op de hoek van een straat. Volgens de wegcode mag men niet op minder dan vijf meter van de hoek van de straat parkeren. Door plantenbakken te voorzien zorgen we voor verkeersveiligheid.”

Water

“Dat die planten en bloemen water moeten hebben spreekt voor zich. We hebben echter voldoende oppervlaktewater en opgevangen regenwatervoorraad om die planten van water te voorzien. We gebruiken zeker geen leidingwater. De bloemen en planten zorgen ontegensprekelijk voor een aangenamer beeld van de stad. Planten en bloemen zorgen ook voor rust en geven zuurstof aan de stad.”

“Wij hebben er steeds voor gezorgd dat alle delen van de stad bereikbaar blijven maar… ook senioren kunnen niet steeds voor de eigen deur of de voorkeurwinkel parkeren. Al hebben we in deze legislatuur reeds heel wat plaatsen voorzien voor kortparkeren met sensoren waardoor winkelen in bijvoorbeeld voedingszaken heel vlot kan verlopen”, aldus Dirk De fauw in zijn repliek op de open brief van de CD&V-senioren.