Brugs Stadslabo zal milieumetingen uitvoeren in Zwankendamme

Het labo van de Brugse dienst Leefmilieu zal verkennende metingen uitvoeren, om na te gaan of er in Zwankendamme nog hinder is van de vervuilende cokesfabriek uit de Zeebrugse achterhaven, die in 1996 failliet ging.

Tijdens de gemeenteraad maandagavond peilde raadslid Andries Neirynck (Groen) naar de sanering van de vervuilde gronden van Carcoke: “Is alles nu gesaneerd? In navolging van hetgeen in Christus Koning gebeurd is na cyanidevervuiling door een gasfabriek, zouden er veiligheidshalve best metingen uitgevoerd worden in de tuintjes van Zwankendamme.”

Duurste sanering

Volgens schepen voor Leefmilieu Minou Esquenet (CD&V) is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM in 2007 gestart met de bodemsanering: “Tot op vandaag heeft die sanering OVAM 72 miljoen euro gekost, dat is de duurste sanering ooit in Vlaanderen.”

“Een deel van de grond is op de site gesaneerd, een ander deel is afgevoerd naar reinigingsinstallaties. Op de perceelgrens, dicht bij het kanaal, bevindt zich een gasleiding. Enkel op die plek is de restverontreiniging nog niet aangepakt, omdat er niet diep kan gegraven worden. Dat stuk ligt ver van de dorpskern van Zwankendamme, er is dus geen enkel gevaar.”

Bodemonderzoek

“OVAM heeft op tien plaatsen een verkennend bodemonderzoek verricht, de waarden lagen ver onder de normen voor woongebieden. Bijgevolg wil OVAM geen verdere metingen doen in Zwankendamme, zij aanzien dit niet als prioritair. Maar het stadslabo wil stalen nemen en een verkennende meetcampagne opzetten.”