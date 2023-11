Brugs schepen Franky Demon openhartig na zijn comeback: “De manier waarop ik het nieuws vernam deed pijn”

Drie weken lang zat de Brugse schepen Franky Demon ziek thuis. De beslissing dat hij voorlopig Dirk De fauw niet mag opvolgen als burgemeester van Brugge had hem diep geraakt: “Vooral de manier waarop ik het nieuws vernam, via journalisten, deed bij mij even het licht uitgaan.”

Na drie weken ziekteverlof is sport- en urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) terug op post. Begin deze week maakte hij zijn comeback met een persconferentie over de renovatie van de Assebroekse atletiekpiste.

Herenakkoord

Het feit dat Dirk De fauw het herenakkoord opblies en besloot om opnieuw voor zes jaar burgemeesterschap te gaan, in plaats van halverwege de legislatuur de fakkel door te geven aan zijn dauphin, hakte er diep in bij Franky Demon. Hij werd er echt ziek van, hij zag zijn droom om over drie à vier jaar burgemeester van Brugge te worden in rook opgaan.

Heeft die beslissing u zo diep geraakt?

Franky Demon: “Ja, ik ben daar eerlijk in. Vooral wegens de manier waarop ik het nieuws vernam. Ik kreeg een telefoontje van een Brugse journalist, met de vraag om een reactie. Die journalist zei mij dat de overeenkomst om in de loop van de volgende termijn de fakkel over te dragen in vraag gesteld werd. Het licht ging eventjes uit bij mij, enkel door een vijf minuten durend telefoongesprek.”

Ook politici hebben even tijd nodig om te herstellen van een dreun

“Het nieuws werd onmiddellijk verspreid door het persagentschap Belga. Vrienden in de politiek, dat zijn er enkele, niet veel, belden mij op. Ik voelde mij slecht en trok naar de dokter. Die deed enkele testen en raadde mij aan om thuis te blijven.”

“Tegenwoordig wordt er, terecht, veel aandacht geschonken aan de mentale gezondheid van de mensen. Welnu, ook politici kunnen een zware klop krijgen en hebben dan even tijd nodig om te herstellen van een dreun.”

Heeft burgemeester Dirk De fauw u niet zelf op de hoogte gebracht van die beslissing?

Franky Demon: “Neen. Ik heb het moeten horen van journalisten.”

Uit een opiniepeiling bleek dat een op drie Bruggelingen u niet ziet zitten als burgemeester…

Franky Demon: “Die peiling was zo slecht niet. De deelnemers konden één persoon aanduiden als favoriet voor het burgemeesterschap: 34 procent koos voor Dirk, omdat hij een goede burgemeester is. 8,4 procent stemde voor mij. Voor iemand die op de derde plaats staat, is dit niet slecht. Hiermee scoorde ik beter dan sommige lijsttrekkers.”

Net als Zuhal Demir heb ik een uitgesproken karakter, waardoor sommigen tegen mij zijn

“Ik heb nu eenmaal een uitgesproken karakter, waardoor sommigen voor mij en anderen tegen mij zijn. Vergelijk het met flamboyante politici als Zuhal Demir, Bart Somers of Bart Tommelein. Ook zij krijgen veel kritiek te slikken. Het grote voordeel is dat de Bruggelingen weten wat ze aan mij hebben. Ik zal hen nooit met een nietszeggend antwoord wandelen sturen.”

Zit u met een imagoprobleem?

Franky Demon: “Neen. Na Dirk De fauw was ik in 2018 de populairste politicus van Brugge. 11 procent van de kiesgerechtigde Bruggelingen heeft toen op mij gestemd. Wellicht heeft het feit dat ik urbanisatieschepen ben, meegespeeld in de opiniepeiling. Ik ben onder meer bevoegd ben voor het departement bouwvergunningen, waar je vaak mensen moet ontgoochelen en hun aanvraag moet weigeren. Dat wekt weerstand op.”’

Heeft CD&V paniekvoetbal gespeeld? Dirk De fauw zei dat Bruggelingen hem op straat smeekten om nog zes jaar voort te doen…

Franky Demon: “Paniekvoetbal? Dat zijn uw woorden. Ik wens geen ruzie met Dirk. Hij is een goede, populaire burgemeester.”

“Ik ben geen moeilijke mens en ik moet toegeven dat het feit dat Dirk halverwege de legislatuur de sjerp aan mij zou overdragen begon te wegen op de campagne. Andere politieke partijen probeerden er al elf maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen munt uit te slaan. Die kritiek zou alleen maar toenemen, onze concurrenten zouden dit handig misbruiken: als je voor Dirk stemt, doet hij dat maar voor een beperkt aantal jaren…”

Voor mij geldt het collectief belang. Dat gaat voor het individuele belang

Kreeg u geen dolksteek in de rug? Werd binnen CD&V een broedermoord gepleegd?

Franky Demon: “Elke overeenkomst kan herzien worden. Natuurlijk ben ik ontgoocheld met die beslissing. Maar ik aanvaard ze en trek een streep onder deze historie. Voor mij geldt het collectief belang. Dat gaat voor het individuele belang.”

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, maar de CD&V wel? Zal uw partij dezelfde fout maken als ten tijde van Patrick Moenaert? Die verloor als lijstduwer in 2012 de strijd tegen Renaat Landuyt. Wordt Dirk lijstduwer in 2030 of doet hij nog voort tot in 2033 en wordt hij de Brugse Joe Biden?

Franky Demon: “Dat weet ik niet, daar zijn we nu nog helemaal niet mee bezig. Eerst verder goed voort besturen en dan de kiesstrijd winnen.”

Met dezelfde coalitie in 2025?

Franky Demon: “De drie partijen CD&V, Vooruit en Open VLD besturen Brugge goed samen. Maar in Brussel heb ik ook al met andere politieke kleuren nauw samengewerkt. Elke kleurencombinatie heeft voor- en nadelen…”