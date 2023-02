Brugge wordt steeds diverser: Vlaams Belang vraagt om een schepen voor vreemdelingenbeleid

De Brugse afdeling van het Vlaams Belang vraagt dat het stadsbestuur een schepen voor vreemdelingenbeleid aanstelt. De reden? Brugge wordt steeds diverser. Burgemeester Dirk De fauw wil daar niet op ingaan en reageert: “Wil je een gepolariseerde samenleving of een samenleving die de diversiteit aanvaardt en daar ook met een constructieve blik mee aan de slag gaat? Als lokaal bestuur is het belangrijk om alle inwoners te betrekken, met respect voor ieders identiteit.”

Uit recente cijfers blijkt dat één op vier Vlamingen een migratieachtergrond heeft. “In Brugge daalde het aantal inwoners van Belgische herkomst van 114.211 in 1990 naar 100.687 in 2020. Het aantal inwoners van niet-Belgische herkomst steeg van 3.254 in 1990 naar 18.327 in 2020”, evalueert Brugs gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB). “Dat betekent in de feiten 14.000 Vlamingen minder in Brugge en 15.000 vreemdelingen er bij op 30 jaar. Het is duidelijk dat ook Brugge steeds diverser wordt, dit is iedere dag opnieuw zichtbaar in het straatbeeld.”

Vrees

Stefaan Sintobin vindt de substantiële toename van het aantal personen met een migratieachtergrond persoonlijk een slechte evolutie: “Ik ben wel tevreden dat de cijfers ons nu gelijk geven, want meestal wordt dit door de Brugse burgemeester Dirk De fauw weggewuifd en doet hij aan struisvogelpolitiek.”

“Onze grote vrees is dat Brugge in de toekomst een stad wordt zoals Gent, Mechelen, Vilvoorde, Antwerpen, Brussel,…. Een stad met gettovorming, allerhande grootstedelijke problematieken en autochtone inwoners die op termijn een minderheid worden in hun eigen stad, eigen deelgemeente of eigen wijk.”

Onheilsprofeet

De fractieleider van het Vlaams Belang in Brugge wil geen onheilsprofeet zijn: “Maar het is nu al duidelijk dat het aantal vreemdelingen in Brugge de komende jaren alleen maar in versneld tempo zal toenemen, tenzij men de politieke moed heeft om er iets aan te doen.”

“In de eerste plaats moet er op nationaal vlak uiteraard een migratiestop komen en een streng asiel- en migratiebeleid gevoerd worden, maar ook lokaal kan men initiatieven nemen die er moeten voor zorgen dat Brugge geen aantrekkingspool wordt voor vreemdelingen.”

Eigen Volk Eerst…

“Er moet een ‘eerst onze mensen’ politiek gevoerd waarbij sociale woningen, allerlei voorzieningen, subsidies voor sociale projecten worden ingezet voor onze mensen. Vlaams Belang wil in ieder geval een einde maken aan de omarming van een doorgedreven diversiteit door het huidige college. Daarom stelt onze partij voor om in de komende legislatuur een schepen voor vreemdelingenbeleid aan te duiden met als voornaamste doel om er voor te zorgen dat onze stad ‘Ons Brugge’ blijft”, aldus Stefaan Sintobin.

“Diversiteit is geen visie, geen mening of strekking. Het is niet iets waar je voor of tegen bent. In de steden, en ook in Brugge, is het simpelweg realiteit” – burgemeester Dirk De fauw

Volgens burgemeester Dirk De fauw wordt Brugge inderdaad diverser: “Dat is een feit. Deze evolutie is merkbaar over heel Vlaanderen. Het is niet zo dat Brugge hierbij een aantrekkingspool is voor nieuwkomers. Het percentage van inwoners met een niet-Belgische herkomst ligt in Brugge lager dan gemiddeld in het Vlaamse Gewest, maar ze vormen wel een substantiële groep van onze populatie.

Cijfers

Dirk De fauw vroeg bij de Brugse Dienst Bevolking de juiste cijfers op. In Brugge wonen er op vandaag 99.162 inwoners (83,5 procent) met een Belgische herkomst en 19.586 (16,5 procent) met een niet-Belgische herkomst. 6,2 procent heeft een Europese (niet-Belgische) herkomst, 10,3 procent heeft een niet-Europese herkomst. Van de 19.586 inwoners met een vreemde herkomst, komen er al 3.684 (of 19 procent) uit onze buurlanden (inclusief het Verenigd Koninkrijk). Het overzicht van de herkomstnationaliteit wordt aangevoerd door Nederland, Roemenië en Joegoslavië.

“Als we de huidige nationaliteit bekijken, dan hebben 110.212 inwoners de Belgische nationaliteit (92,8 procent) en 8.536 een niet-Belgische nationaliteit (7,2 procent)”, evalueert de Brugse burgemeester. “Het aandeel mensen met een niet-Belgische herkomst stijgt in Brugge, net als in de meeste andere steden. Maar het percentage van inwoners met een niet-Belgische herkomst, geboortenationaliteit of nationaliteit, ligt in Brugge lager dan gemiddeld in het Vlaamse Gewest. Ook ten opzichte van andere centrumsteden ligt dit percentage het laagst in Brugge.”

Omgaan met diversiteit

Hoe men met deze diversiteit omgaat is volgens Dirk De fauw afhankelijk van hoe men de samenleving verder vorm wenst te geven: “Wil men een gepolariseerde samenleving of een samenleving die de diversiteit aanvaardt en daar ook met een constructieve blik mee aan de slag gaat? Als lokaal bestuur is het belangrijk om alle inwoners te betrekken, met respect voor ieders identiteit.”

“Diversiteit is geen visie, geen mening of strekking. Het is niet iets waar je voor of tegen bent. In de steden, en ook in Brugge, is het simpelweg realiteit. Samenleven in diversiteit is een breed en complex maatschappelijk thema.”

Verbinding

“Lokale besturen kunnen positieve antwoorden bieden door in te zetten op verbinding, ontmoeting en empowerment van minderheidsgroepen. Dit is ook wat Brugge doet: via het aanbieden van buddyprojecten en vrijwilligerswerk zorgen we voor sociale verbinding”, vervolgt de burgemeester.

“Nieuwkomers leren nieuwe mensen kennen en bouwen relaties uit binnen en tussen diverse sociale groepen. Men bouwt zo verder aan de ontwikkeling van eigen competenties en zelfvertrouwen. Via de toeleiders in diversiteit leert men ook de stad kennen (plaatsen, organisaties, activiteiten, diensten). Tot slot vinden we het belangrijk dat er voldoende ingezet wordt op taalontwikkeling via het aanbieden van oefenkansen Nederlands.”

Tweerichtingsverkeer

“Integratie werkt immers als tweerichtingsverkeer: het gaat niet alleen om een ‘aanpassingsproces’ van nieuwkomers, maar ook om de reactie van de ontvangende samenleving op nieuwkomers.”

“Een gelijkekansenbeleid, en daarbij ook het rechten-plichten verhaal, geldt voor alle inwoners. We streven naar een gelijke toegang tot voorzieningen en diensten voor iedereen, ongeacht tot welke (minderheids)groep iemand behoort. Brugge wenst een warme, sociale én inclusieve stad te zijn waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar iemands herkomst, status of welk ander persoonskenmerk dan ook. En om gelijke kansen te creëren dienen er (soms) noodzakelijke structurele en/of flankerende maatregelen genomen te worden”, aldus Dirk De fauw.