Brugge wil stationsomgeving herinrichten

De Brugse gemeenteraad komt maandag 28 november opnieuw samen. Op de agenda staan onder meer de plannen voor de herinrichting van de stationsomgeving, de renovatie van het hospitaalmuseum en de afschaffing van de milieubelasting.

Samen met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer wil Brugge eindelijk het complexe verkeersknooppunt aan het station aanpakken. “Zo zorgen we ervoor dat voetgangers en fietsers veilig de ring kunnen oversteken”, vertelt burgemeester Dirk De fauw.

Tunnels

Daarnaast wil het stadsbestuur de ruimtelijke kwaliteit van deze toegangspoort naar het historische stadscentrum verhogen. Er werd een globaal concept gekozen dat bestaat uit een tunneloplossing voor voetgangers en fietsers en een veilige herinrichting van heel de stationsomgeving.

Begin dit jaar werd het project op een infomarkt voorgesteld aan de bewoners en de vele gebruikers op de site. De samenwerkingsovereenkomst en het bestek zijn nu een volgende stap in dit belangrijke project.

Er komt een passage onder de R30 voor voetgangers en fietsers tussen het stationsplein en de vesten. Daarnaast voorziet het project een voetgangers- en fietserstunnel aan de Unesco-rotonde (kant centrum). Bijgevolg zal er slechts één gelijkgrondse voetgangers- en fietsersoversteek over de R30 overblijven.

Er wordt ook een fiets- en voetgangersonderdoorgang van de R30 van de Vaartdijkstraat naar de vesten (kant centrum) gepland. De kiss&ride-zone zal geïntegreerd worden in de stationsparking. Er word een ‘hoppinpunt’ in de Hendrik Brugmansstraat gecreëerd.

Hospitaalmuseum

Cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) zal de renovatie van het hospitaalmuseum toelichten: “Begin februari 2023 sluit het Sint-Janshospitaal zijn deuren, na de expo ‘Oog in Oog met de dood’. Het museum wordt gerestyled en krijgt een vernieuwde permanente collectiepresentatie. Vanuit universele thema’s zullen er relevante, actuele en prikkelende verhalen worden verteld, over onze collectie, de historische hospitaalsite en (zorg)geschiedenis.”

“Het nieuwe Sint-Janshospitaal opent de deuren in het najaar van 2023. Bailleul Ontwerpbureau is hiervoor aangesteld als ontwerpteam. Het doel is het Sint-Janshospitaal een duidelijke identiteit te geven als museum, als onderdeel van de site Oud Sint-Jan, die ook deel uitmaakt van de beleving van het museumbezoek.”

“We willen ook jongeren, gezinnen met kinderen en bezoekers met een cultureel-diverse achtergrond aantrekken. Met de nieuwe inrichting willen we het hart van de site terug laten kloppen: terug leven brengen op de site, de gebouwen en objecten die er worden bewaard opnieuw laten spreken en opnieuw betekenis geven. Tot slot komt er een nieuwe ingang/onthaalzone aan de achterzijde, aan de kant van het kunstwerk van Pennone.”

Milieutaks

Een jaar later dan beloofd, schaft Brugge de algemene milieubelasting af. Vanaf 2024 hanteert het stadsbestuur voluit het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Volgend aanslagjaar wordt de taks wel al gehalveerd.

“Omdat we zowel in 2022 als in 2023 900.000 euro extra kregen, heeft het stadsbestuur beslist om de milieubelastingen te halveren voor de Bruggelingen en vanaf 2024 af te schaffen. In deze moeilijke tijden is het enorm fijn om de Brugse inwoners een duwtje in de rug te kunnen geven”, zegt financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Oppositieraadslid Raf Reuse (Groen), die al meerdere keren over dit thema vragen stelde tijdens de Brugse gemeenteraden, heeft gemengde gevoelens bij deze goed nieuws boodschap:

“Het Brugs stadsbestuur is haar verkiezingsbelofte vergeten. Het was de bedoeling om de milieutaks vorig jaar al te halveren. De maatregel komt een jaar later dan beloofd. De Bruggelingen hebben dus al te veel belastingen betaald! Is het omdat wij vorige maand de financiënschepen herinnerden aan haar belofte dat ze nu plots wakker schiet?”

Interpellaties

Yves Buysse (VB) wil interpelleren over de fusie van de twee Brugse ziekenhuizen. Zijn partijgenoot Stefaan Sintobin zit met vragen over het voetbaldossier van de Blankenbergse Steenweg en met het feit dat de UGent studentenkoten in Brugge huurt.

Karel Scherpereel (CD&V) wil het hebben over de verkoop van levende dieren op de markt. Dirk Barbier (N-VA) heeft een voorstel om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Zijn collega Pol Van Den Driessche vraagt het stadsbestuur om strenger op te treden tegen bedrijven en aannemers die hun verplichtingen bij (herstel)werken niet naleven.

Janos Braem (Groen) snijdt het thema van de bruggen over de Ringvaart aan, Andries Neirynck de nieuwe zeesluis. Karin Robert wijst op extra mogelijkheden om (energie) te besparen.