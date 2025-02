Brugge wil alcoholverbod aan station verlengen

Het Brugs stadsbestuur wil het alcoholverbod in de stationsomgeving verlengen. Dat is een van de 44 punten op de agenda van de gemeenteraadszitting van maandagavond 24 februari. Een ander dossier is de impact van Airbnb’s op betaalbaar wonen in Brugge. 1.755 vakantiewoningen zetten de huurprijzen onder druk.

Wordt de komende gemeenteraad opnieuw een onewomanshow van Eva Vanhoorne (Groen)? Vorige maand verbaasde het nieuwe raadslid vriend en vijand met ellenlange interpellaties en vurige tussenkomsten. Volgende week bijt zij zich vast in een ander aspect van het door haar partij verguisde massatoerisme: ze hekelt de impact van toeristische verhuur op de woningmarkt.

Strenger

“Het stadsbestuur wil strenger optreden tegen niet-vergunde vakantiewoningen, maar dat is onvoldoende. Betaalbaar wonen wordt steeds moeilijker, de groei van Airbnb en andere toeristische verhuurplatformen maakt het probleem erger”, aldus Eva Vanhoorne.

Vorig jaar waren er 1.755 Airbnb’s actief in Brugge. Ze werden gemiddeld 277 nachten per jaar verhuurd aan 125 euro per nacht. “Een verhuurder van Airbnb verdient jaarlijks 34.000 euro, dat is drie keer zoveel als via de reguliere huur. Andere steden nemen drastische maatregelen, Barcelona trekt tegen 2028 alle vergunningen voor toeristische appartementen in. Brugge moet een beperking van het aantal vakantiewoningen per wijk en een verbod op nieuwe toeristische verhuur in bepaalde buurten overwegen”, stelt het oppositieraadslid.

Troostplekken

Haar partijgenote Karin Robert roept het stadsbestuur op om extra initiatieven te nemen rond rouwverwerking: “Assebroek heeft geen officiële troostplek. Een moeder die recent haar dochter verloor vraagt om in de Weidestraat een herdenkingsboom met bankje te plaatsen.”

Geert Van Tieghem (N-VA) vraagt hoe het gesteld is met de digitale facturatie: “Vanaf 1 januari 2026 wordt e-invoicing verplicht voor facturatie. Naar verluidt stuurt de Stad anno 2025 nog veel papieren facturen met de post.”

Stefaan Sintobin (VB) polst naar de stand van zaken in het dossier van de uitgestelde restauratie van het Belfort. Hij vraagt om buitenlandse toeristen te weren op de shuttlebusjes en stelt vast dat het aantal leefloners, werkzoekenden en langdurig zieken in Brugge opmerkelijk gestegen is.

Alcoholverbod

Joke Knockaert (Vooruit) interpelleert over de uitbreiding van zone 50 in Kruisabeele. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wil het alcoholverbod in de stationsomgeving verlengen: een bevraging en het politierapport beoordelen deze maatregel gunstig. De overlast van dronken jongeren en daklozen in de stationsbuurt is sedert de invoering van deze tijdelijke maatregel fel verminderd.