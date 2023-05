Brugge start met borstvoedingspremie

Brugge start officieel met een borstvoedingspremie voor kwetsbare gezinnen. Dit project werd een jaar lang uitgetest en goed bevonden. Met het project ‘Babykaart’ wil het OCMW de lokale kinderarmoede bestrijden. 15 procent van de Brugse kinderen groeit op in armoede.

De Brugse raad voor maatschappelijk welzijn heeft het project ‘Babykaart’ dinsdagavond goedgekeurd. “Brugge kent een hoog cijfer inzake kinderarmoede. In 2021 ging het om 15 procent van de Brugse gezinnen”, stelt schepen voor sociale zaken Pablo Annys (Vooruit).

Babykaart

“Het project ‘Babykaart’ kadert binnen de acties die worden ondernomen ter bestrijding van deze lokale kinderarmoede. Het project speelt in op het preventieluik met betrekking tot kwaliteitsvolle en gezonde voeding, wat zeer belangrijk is gedurende het eerste levensjaar van een kind voor zijn/haar ontwikkeling. Met het project ‘Babykaart’ willen we onderbescherming tegengegaan.”

“Concreet voorzien we in een babykaart voor de aankoop van melkpoeder bij een apotheek naar keuze. Daarnaast is er voortaan een borstvoedingspremie voor wie geen flesvoeding gebruikt en een medische attest kan voorleggen van borstvoeding voor de duur van maximaal zes maanden.”

Samenwerking

“Voor de realisatie van dit project is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het OCMW, Stad Brugge, Huis van het Kind, Kind & Gezin en de Brugse apothekers. We hebben in het eerste jaar van het proefproject 7.305,97 euro uitgegeven aan eerste leeftijdsmelk en 6.850 euro aan borstvoedingspremies. Er waren 100 gerechtigde baby’s, namelijk 37 voor eersteleeftijdsmelk en 63 voor een borstvoedingspremie”, aldus Pablo Annys.

Daarnaast wil Brugge het aantal brugfiguren in het stedelijk onderwijs opdrijven. Het gaat om personen die bemiddelen tussen scholen en ouders uit kwetsbare gezinnen. “Aanvankelijk voorzagen we één brugfiguur voor drie scholen, maar dat is te weinig. We hebben inmiddels vijf brugfiguren, er komt er nog een zesde bij, zodat we zes personen voor twaalf Brugse scholen hebben”, zegt de OCMW-voorzitter.