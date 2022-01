Brugge betaalt 100.000 euro voor fietsstudie

Brugge wil het fietscomfort in de binnenstad verbeteren. Voor een studie, die moet bepalen hoe vier stadsvesten mogelijks omgetoverd kunnen worden in fietsstraten, heeft het schepencollege 100.000 euro veil. Dat is teveel geld voor de politieke oppositie. Dat bleek tijdens de gemeenteraad maandagavond.

De goedgekeurde visienota FR30 – de Brugse Stadsfietsroute – heeft als concept dat vestenstraten fietsstraten woren. Voor burgemeester Dirk De fauw is dit project een heuse ‘gamechanger’ die de fietsinfrastructuur rond het Brugse ei wil versterken. Aan een extern studiebureau wordt de opdracht gegeven tot een case study voor twee verkeersassen: de Gentpoortvest – Boninvest en de Hendrik Consciencelaan – Guido Gezellelaan.

Te duur

Geert Van Tieghem (N-VA) looft het feit dat Brugge het fietscomfort wil verbeteren. Maar hij vraagt zich af waarom deze studie moet uitbesteed worden: “De eigen stadsdiensten hebben voldoende kennis van de sitiuatie, waarom worden zij hiermee niet belast? Of zelfs het Vlaamse Agentschap voor Wegen en Verkeer. Of waarom die opdracht niet geven aan een school als Howest in plaats van een duur studiebureau in te schakelen?”

Ook Janos Braem (Groen) uitte kritiek op dit agendapunt: “Ik stel overigens vast dat heel wat fietsdossiers ondanks eerdere beloftes deze legsilatuur nog niet gerealiseerd zijn. Het fietsverkeer is onveilig aan de Krakelebrug, de Gentpoortstraat, de Kolvestraat, de Pathoekeweg en de Vaartstraat.”

Getijdenbad

Volgens burgemeester Dirk De fauw zijn de stadsdiensten al overbelast met verkeers- en renovatiedossiers in diverse Brugse wijken: “Een hogeschool of unief met zo’n odpracht belasten is niet risicoloos. Denk maar aan het project over een getijdenbad in Zeebrugge. Na twee jaar is die studie nog altijd niet af, een student heeft zijn studie al opgegeven….”