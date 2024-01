Bruce Verburgh wordt lijsttrekker 8450anders

Vorig jaar koos Groen Bredene, met een zetel in de gemeenteraad, voor een verruimingsoperatie en werd de partij omgedoopt tot 8450anders. Eerder werden Nathalie Vanden Eeden en Maurice Vermeersch als verruimingskandidaten voorgesteld. Deze week werd bekend dat partijsecretaris Bruce Verburgh de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zal trekken.

8450anders pakt uit met een verrassende naam als lijsttrekker. “Wij hebben beslist om onze jongste kandidaat bovenaan de lijst te zetten. We kiezen resoluut voor de toekomst. Bruce Verburgh heeft vier jaar lang bewezen alle kwaliteiten te hebben om op een andere manier aan politiek te doen. Hij is verstandig, rustig en welbespraakt en beschikt over een goede dossierkennis. De komst van Bruce bij onze groep was een zegen. Met zijn gedrevenheid en betrokkenheid is hij echt van goudwaarde voor ons”, aldus gemeenteraadslid Andrea Otlet.

Ondernemer

Op beroepsvlak ik Bruce (32) ondernemer binnen de toeristische sector. In zijn studieperiode volgde hij de richtingen Communicatiewetenschappen en Innovatiemanagement. “Op privévlak heb ik samen met mijn vriendin Paulien een dochtertje van 4 jaar oud. Mijn belangrijkste professionele project is momenteel LunaTrain, een boekingswebsite waar je tickets voor nachttreinen kan boeken. We lanceren heel dit nieuwe initiatief trouwens binnenkort. Qua hobby’s ben ik een grote liefhebber van wielrennen. Ik volg de sport op de voet en rij zelf geregeld ook met de koersfiets. Tot slot beoefen ik al bijna tien jaar yoga”, aldus de kersverse lijsttrekker.

Koen Uittenhove opnieuw kandidaat

Opmerkelijk is dat gewezen raadslid Koen Uittenhove opnieuw kandidaat is. Hij duwt de lijst samen met Andrea Otlet. Begin ‘23 verliet hij nog de gemeenteraad. Hij werd toen opgevolgd door Andrea Otlet. Over Uittenhoves beweegredenen deden allerlei speculaties de ronden – zijn ontslag werd onder meer toegeschreven aan een verbale bolwassing door burgemeester Vandenberghe in het kader van het zwembaddossier – maar voor de man zelf was het duidelijk: “Ik had me zes jaar geleden politiek geëngageerd om op een opbouwende manier aan politiek te doen. Maar ik ben zeer snel in een gemeenteraad terecht gekomen waarin het spel meerderheid-oppositie keihard gespeeld wordt. En daar kon ik mij niet langer in vinden. Ik ben vanzelfsprekend nooit afgestapt van mijn politieke ideeën, maar het politieke bedrijf op zich werd me gewoon even teveel. Ik heb bewust een stap achteruit gezet, maar ben Groen Bredene natuurlijk blijven volgen. Ik sta dan ook 200% achter het nieuwe project 8450anders. Ik ben ervan overtuigd dat onze partij staat voor een andere manier aan politiek doen.”