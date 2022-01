Broer van politieke rivaal ziet job op gemeentehuis aan zijn neus voorbijgaan

Dirk Verwilst reageert: “De familienaam was niet de reden voor het stoppen van de aanwerving”

“Op dat moment was er van een stabiele administratie allerminst sprake. We konden niet vertrouwen of terugvallen op de algemeen directeur, de relatie met het college was troebel”, aldus de burgemeester over het concrete dossier. “Wij hadden als schepencollege dan ook het gevoel dat we beter alles op dat vlak on hold zouden zetten en te wachten op een nieuwe algemeen directeur, met een nieuwe visie. Ook op vlak van aanwervingen.”

“De familieband waarvan sprake, heeft hoegenaamd geen rol gespeeld. De broer van Bert Verdru is – vrij emotioneel – bij mij geweest en geprobeerd om woorden uit mijn mond te krijgen. Hij heeft mij vragen gesteld als ben ik nu het slachtoffer van de politieke kwestie? Dat waren terechte vragen, die man had ook het vermoeden. Maar dat was niet de reden van het stopzetten van de procedure. Wij wilden met het college de komst van de nieuwe algemeen directeur afwachten en daarna de zoektocht naar zwaardere profielen, met een hoger niveau opstarten.”