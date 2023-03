Britt Schouppe wordt nieuwe algemeen directeur Maldegem

Tijdens de laatste gemeenteraad legde Britt Schouppe de eed af als de nieuwe algemeen directeur van de gemeente Maldegem. Op dit moment is ze algemeen directeur in Meulebeke.

Britt (36) is gehuwd met Bert De Brabandere en samen hebben ze een zoon, Conrad van bijna zeven jaar. Ze werd geboren in Vlaams-Brabant, maar volgde de liefde naar Knokke-Heist, waar ze ondertussen al 14 jaar woont.

Een externe jury schoof haar na een uitgebreid selectietraject naar voor als beste kandidate. Ze is politicologe van opleiding. Ze werkte eerder al als diensthoofd bib-liotheek en erfgoed in Knokke-Heist, als beleidsmedewerker in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en als coördinator Europese projecten bij UNIZO, en in het onderwijs.

brug vormen

“Ik ben vertrouwd met de politiek en de administratie daarrond”, vertelt Britt, die alvast uitkijkt naar haar nieuwe uitdaging in Maldegem. “Als hoofd van het personeel van de gemeente en het OCMW zal ze samen met het managementteam instaan voor de goede werking van de diensten van het lokaal bestuur en de uitvoering van het beleid”, vult burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V) aan. “Ze rapporteert hierover aan het college van burgemeester en schepenen en vormt zo een brug tussen de politiek en de administratie.”

Britt gaat in Maldegem aan de slag op maandag 17 april. In afwachting van haar start, blijft Koen Cromheecke waarnemend algemeen directeur. (MIWI)