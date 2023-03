Britt Schouppe is Maldegems nieuwe Algemeen Directeur

Tijdens de gemeenteraadszitting van 2 maart legde Britt Schouppe (36) de eed af als nieuwe Algemeen Directeur van Maldegem. Zij volgt Tijs Van Vynckt op die 2 jaar geleden na een conflict met het toenmalige schepencollege ontslag nam.

Nadat twee jaar terug de wegen van het Maldegems gemeentebestuur en hun algemeen directeur Tijs Van Vynckt scheiden, werd Koen Cromheecke als waarnemend Algemeen Directeur aangesteld en kon de zoektocht naar een vervanger voor Tijs Van Vynckt beginnen. Van de 9 kandidaten die een externe jury kreeg te beoordelen werd Britt Schouppe als beste kandidaat naar voor geschoven. Zij legde afgelopen donderdag de eed af tijdens de gemeenteraadszitting.

Britt Schouppe woont met haar gezin in Knokke – Heist en is politicoloog van opleiding. Zij is momenteel als Algemeen directeur aan de slag in Meulebeke. Uit haar cv blijkt dat zij ook nog ervaring heeft opgedaan als diensthoofd van de bibliotheek en Erfgoed van Knokke – Heist, als beleidsmedewerker in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, als coördinator Europese projecten bij UNIZO en in het onderwijs. “Ik ga zeker niet uit onvrede weg in Meulebeke. Mijn dagelijkse verplaatsingen zullen korter zijn en Maldegem is een grotere gemeente. Ik zie het als een nieuwe uitdaging”. Legde mevr. Schouppe uit.

Organisatie verbeteren

Als hoofd van het personeel van de gemeente en het OCMW moet zij er samen met het managementteam zorgen voor de goede werking van de gemeentelijke diensten en de uitvoering van beleid. Zij vormt daarmee een brug tussen de politiek en de administratie. “Mijn sterkste punt is organisatiebeheersing of het vervellen van een organisatie naar een die goed draait. Op dat vlag is er in Maldegem nog wel werk aan de winkel”. Voegde de nieuwe Algemeen directeur er nog aan toe.

“Wij maken er geen geheim van dat er de laatste jaren in onze gemeente nogal wat is gebeurd. Om die reden hebben de afgelopen jaren een aantal belangrijke mensen uit ons personeelsbestand, waaronder Algemeen Directeur Van Vynckt, ontslag gekregen of genomen. “Vulde burgemeester Koenraad De Ceuninck zijn nieuwe Algemeen Directeur aan. Op 17 april begint Britt Schouppe aan haar nieuwe uitdaging. Zolang blijft Koen Cromheecke op post als waarnemend Algemeen Directeur. (LV)