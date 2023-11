Brexit-subsidie van 87.452,54 euro voor Nieuwpoort

Nieuwpoort krijgt een Brexit-subsidie van 87.452,54 euro om het economisch verlies van de Brexit te compenseren. “Met de Brexit kwam er een einde aan het vrije verkeer van personen. Hierdoor moet je dus vanaf 1 oktober 2021 onder andere een geldig paspoort hebben om de oversteek te maken. Het herdenkingstoerisme heeft hierdoor een enorme klap gekregen”, aldus gemeenteraadslid Maarten Claeys (CD&V). Al in 2019 stelde hij een brief op die de Europese Commissie opriep om het economisch verlies te compenseren. Op 8 oktober 2021 gaf Het Europees Parlement en de Raad zijn akkoord met een Brexitfonds van 5,4 miljard euro. Vlaanderen krijgt 223 miljoen euro uit het Europees Brexitfonds. Hiervan komt nu 87.452,54 euro in de stadskast van Nieuwpoort terecht. (PG)