Bredens burgemeester Steve Vandenberghe trekt aan alarmbel: “Laat gemeenten niet verzuipen in het inflatiemoeras”

Veel gemeenten krijgen momenteel financiële mokerslagen te verwerken. Steve Vandenberghe (Vooruit), burgemeester van Bredene en Vlaams parlementslid, trekt aan de alarmbel. “De hogere lonen, uit de pan swingende energieprijzen, stijgende rentes… Ze zorgen voor een onverwachte en niet te voorziene budgettaire storm”, zegt hij. “En, het einde is nog niet in zicht.” Hij roept de Vlaamse regering op om zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Ook in Bredene wordt binnenkort het meerjarenplan aangepast aan de nieuwe financiële realiteit. “En die realiteit is dat we zullen moeten snoeien in uitgaven. Ongetwijfeld zullen dat investeringen en werkingsuitgaven zijn. Wat dan weer nefast is voor de economie”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

De kustgemeente wil immers absoluut vermijden om belastingen te moeten verhogen. “Inwoners in deze tijden van crisis meer belasten, is geen oplossing. De mensen hebben het met de stijgende energiekosten al moeilijk genoeg.”

“Gemeenten zijn een enorme katalysator van de economie. Niets doen zou investeringen doen stilvallen”

“De voorbije decennia heeft het gemeentebestuur altijd goed op de centen gelet, valt te horen. “Wij hebben de afgelopen jaren geen nieuwe leningen aangegaan omdat we de vorige jaren een spaarpot hadden opgebouwd. Maar dan nog kunnen we niet op tegen de vloedgolf die nu passeert.”

“Het klopt inderdaad dat de indexering ook voor meer inkomsten zorgt via de personenbelasting en de onroerende voorheffing. Voor de opcentiemen duurt het echter een jaar en voor de aanvullende personenbelasting zelfs twee jaar vooraleer we dit aan inkomstenzijde zullen voelen. Het is ook veel te weinig en te laat om de meeruitgaven te compenseren.”

Nieuw zwembad wordt duurder

De huidige economische situatie merkt Bredene ook aan de bouw van het nieuwer zwembad. Het project is aan S&R Lago toegewezen en zal door de forse rentestijgingen van de afgelopen dagen meer kosten dan aanvankelijk gepland.

“We moeten de gemeenteraad zelfs vervroegd samenroepen om hen te laten beslissen over de goedkeuring van de waarborg van de lening voor het zwembad. Langer wachten zal immers voor nog hogere rentetarieven zorgen. Die stijgen immers dagelijks. We kunnen hiervoor dan ook niet langer wachten en moeten snel schakelen. Het is echt absurd, maar we kunnen niet anders.”

Vlaamse regering moet actie ondernemen

Burgemeester Steve Vandenberghe roept de Vlaamse regering op om snel maatregelen te treffen: “In eerste instantie moet de overheid ervoor zorgen dat de middelen die wij vanuit het gemeentefonds krijgen, ook volgens de huidige inflatiecijfers geïndexeerd worden.”

“En we moeten ook het budgettaire keurslijf versoepelen door de positieve autofinancieringsmarge in 2025 naar achteren te schuiven. Hierdoor creëren we wat ademruimte voor gemeentebesturen. Ik verneem van collega-burgemeesters dat het ook bij hen 5 voor 12 is.”

“Gemeenten zijn een enorme katalysator van de economie. Niets doen zou investeringen doen stilvallen en de dienstverlening in het gedrang brengen. En dat wil de Vlaamse regering toch niet?.”