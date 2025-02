Bredens burgemeester Steve Vandenberghe kondigt toekomstig afscheid aan: “Ik wil mijn opvolgers alle kansen geven”

Het kwam een beetje als een donderslag bij heldere hemel, het bericht van burgemeester Steve Vandenberghe dat hij aan zijn laatste zes jaar als burgemeester begonnen is. “De kunst in de politiek is om tijdig te vertrekken en niet te wachten tot je buiten gekeken wordt. Op mijn dan 59ste kan ik nog een nieuwe uitdaging aangaan buiten de politiek. Maar tot die tijd mag de Bredenaar erop vertrouwen dat ik me nog eens voor de volle 100% zal smijten”, verzekert Vandenberghe.

“Na lang en diep nadenken, na gesprekken met mijn gezin, familie en enkele van mijn beste vrienden heb ik een belangrijke beslissing genomen: ten laatste in 2030 neem ik afscheid als burgemeester van Bredene”, klonk het deze week op de sociale media van burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit).

“Tegen dan zal ik in mijn hele leven langer politicus zijn geweest dan dat ik het niet was. Het voelt als het juiste moment om nog eens iets totaal anders te doen, los van de politiek. Maar laat er geen twijfel over bestaan: de komende zes jaar blijf ik me met dezelfde passie, gedrevenheid en liefde inzetten voor Bredene, net zoals ik dat al dertig jaar doe.”

Op scherp zetten

Het bericht zal voor veel Bredenaars als een verrassing gekomen zijn. Wie iets dichter bij de burgemeester stond de voorbije maanden, weet dat de heftige verkiezingsstrijd er hard heeft ingehakt. Vandenberghe werd vaak persoonlijk gekapitteld en zag zijn partij na een bitse campagne haar absolute meerderheid verliezen.

De burgemeester wijt zijn aangekondigd afscheid niet meteen hier aan, al bekent hij dat politiek bedrijven hem de laatste jaren veel zwaarder valt. “Ik heb vorig jaar samen met mental fitness coach Brigitte Ballings het boek ‘Gegijzeld door jezelf’ geschreven. Daarin grijp ik terug naar de burn-out waarmee ik geconfronteerd werd, toon ik aan dat ook leiders hun kwetsbaarheden hebben en probeer ik samen met Brigitte antwoorden te bieden op de vraag hoe je die als leider kunt omarmen. De laatste tijd geef ik regelmatig uiteenzettingen over het onderwerp voor bedrijfsleiders. Ik heb ook een voorstel om schooldirecteurs te begeleiden ingediend bij het GO!. Dit is een weg die ik verder wil in slaan.”

Met zijn tijdig aangekondigde vertrek wil Vandenberghe zijn opvolgers naar eigen zeggen “op scherp” zetten. “Ik wil alles op alles zetten om een sterke nieuwe ploeg klaar te stomen voor de toekomst. Door nu al de deur op een kier te zetten, hoop ik hen te motiveren om er de volgende jaren in te vliegen. Mijn voorganger, ereburgemeester Willy Vanhooren, heeft het jaren geleden net zo gedaan.”

In schoonheid

Vandenberghe wil in schoonheid eindigen en als vrienden uiteen gaan. “Ik was voor mijn parlementaire carrière schooldirecteur van De Zandlopertjes. Ik ben daar in vriendschap vertrokken en ik word er vandaag nog altijd met open armen onthaald. Door tijdig mijn afscheid aan te kondigen, hoop ik dat de partij mij later net zo zal verwelkomen. Vooruit Bredene heeft mij trouwens niet gevraagd om te vertrekken. Dit is geheel mijn beslissing, één die ik trouwens al langer had genomen. Ik ben allerminst verbitterd. Er zijn nog zoveel dingen die ik na de politiek wil doen. En wees gerust, ik zal me de komende zes jaar blijven inzetten voor een warme, verbindende en vooruitstrevende gemeente. En als de partij mijn advies vraagt, zal ik die graag geven. Zonder haar schoonmoeder te worden…”