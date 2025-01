Brecht Warnez nu al voor 1 dag burgemeester door technisch-juridische procedure: “Mocht ik dat niet doen, zou ik definitief aan het burgemeesterschap verzaken”

Technisch-juridisch perfect normaal, maar toch nog een verrassing: de installatievergadering in Wingene, vanavond 2 januari, ziet Brecht Warnez voor één dag burgemeester worden! Dat is wettelijk zo voorzien, vermits de stemmenkampioen van de grootste lijst automatisch het initiatiefrecht heeft en de facto burgemeester wordt. “Mocht ik dat niet doen, zou ik definitief aan het burgemeesterschap verzaken en kan ik later ook geen burgemeester meer worden”, legt Warnez uit. “Dit is dus een puur technisch-juridische procedure.”

Een en ander zal vanavond, tijdens de officiële installatievergadering van de nieuwe fusiegemeente Wingene, voor enkele merkwaardige procedures zorgen. Want zowel Lieven Huys als Brecht Warnez gaan de eed afleggen als schepen. Lieven Huys als schepen, Brecht Warnez als eerste opvolger van schepen Huys. Op dat moment fungeert Brecht Warnez als burgemeester, maar slechts voor één dag!

Rollen omdraaien

Morgen, op 3 januari, neemt Warnez ontslag als burgemeester, volgt Lieven Huys hem als burgemeester op en neemt Brecht Warnez het schepenambt van Lieven Huys over. Vanaf juni 2028 worden de rollen opnieuw omgedraaid en is het Brecht Warnez die opnieuw burgemeester wordt, waarop Lieven Huys Warnez zijn schepenambt overneemt. Het is duidelijk, dat meer dan één advocaat hier zijn hoofd over gebroken heeft… (GGM)