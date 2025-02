Brecht Warnez licht zwembaddossier Oostkamp toe

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V Team 80twintig was Vlaams Parlementslid Brecht Warnez een van de praatgasten van Jan de Keyser waardoor het gesprek al snel de richting van het zwembaddossier in Oostkamp uitging.

“Toen ik een viertal jaar geleden een mama sprak in Gistel en zij mij de opmerking maakte dat haar zoontje niet meer kon gaan zwemmen omdat het zwembad daar gesloten werd, zag ik de noodzaak in om dit in het parlement aan te kaarten. In eerste instantie was er weinig of geen steun om de problematiek van de zwembaden aan te pakken. Tot eind vorig jaar. Maar ondertussen hebben we plannen om 40 zwembaden mee te ondersteunen vanuit Vlaanderen, waaronder hoogstwaarschijnlijk ook dat van Oostkamp”, brengt Brecht Warnez goed nieuws.

Bewust getemporiseerd

“In onze gemeente hebben we destijds het zwembaddossier bewust getemporiseerd, omdat we signalen kregen dat Vlaanderen plannen had om zwembaden financieel te ondersteunen. Vandaag kunnen we terecht melden dat dit vertrouwen niet misplaatst was, ondanks felle kritiek op deze beslissing. Het gaat hier over 4,5 miljoen euro subsidie die we mogelijk krijgen voor de bouw van het nieuwe zwembad op de Valkaart”, aldus burgemeester Jan de Keyser.

Ondertussen wist Vlaams Parlementslid Brecht Warnez, die zich sterk heeft ingezet voor dit dossier, het belangrijke nieuws mee te delen dat het decreet vorige week in de commissie is goedgekeurd. Een belangrijke stap vooruit. Het decreet gaat nu naar de plenaire vergadering en daarna volgt het uitvoeringsbesluit. Het decreet treedt in werking op 1 juni.

Bouwheer Farys

Deze datum sluit perfect aan bij het traject dat Oostkamp samen met bouwheer Farys hebben uitgestippeld.

“We zetten onze voorbereidingen, die vorig jaar al gestart waren, verder en blijven met volle kracht werken aan dit prachtige project voor onze gemeente. Tegen die datum hebben we al een groot deel van het dossier voorbereid en samengesteld en kan het subsidiedossier ingediend worden zonder nog meer tijd te verliezen”, besluit de burgemeester Jan de Keyser. (GST)