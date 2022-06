Brand Perneel is erevoorzitter van N-VA in Lichtervelde

Oud-voorzitter en voormalig gemeenteraadslid Brand Perneel (81) kreeg van het vernieuwde lokaal bestuur van N-VA de titel van erevoorzitter toegekend.

“Brand was de stichter en de eerste voorzitter van N-VA Lichtervelde”, vertelt huidig lokaal voorzitter Koenraad Coussée. “Hij stapte pas op 71-jarige leeftijd in de politiek. Zowel in 2012 als in 2018 trok Brand de N-VA-lijst bij de lokale verkiezingen. Hij kreeg daarbij telkens ook het meeste voorkeurstemmen achter zijn naam en zetelde van 2013 tot eind 2022 als oppositieraadslid in de gemeenteraad.”

Opvolger Koenraad Coussée

In januari besliste Brand Perneel uit de gemeenteraad te stappen. De gewezen houthandelaar gaf toen zijn leeftijd als belangrijkste reden op om uit de politiek te stappen. Brand werd in de gemeenteraad opgevolgd door Koenraad Coussée. Die volgde hem in 2017 ook al op als lokaal N-VA-voorzitter. Brand Perneel werd door het lokale N-VA-bestuur nu tot erevoorzitter van de lokale afdeling benoemd. “Brand verdient die eretitel na tien jaar hard werk voor de afdeling. De afdeling blijft rekenen op zijn kennis en raad, maar gunt hem van harte zijn politieke rust.” (BCH)