Bram Deloof lijsttrekker voor N-VA in Kuurne

N-VA Kuurne draagt Bram Deloof voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Hij is momenteel schepen van Lokale Economie en Ruimtelijke Ordening, Ouderenbeleid, Kinderopvang en Integratie.

Bram Deloof is 43 jaar oud, afgestudeerd als licentiaat Handelswetenschappen en werkt als Program Manager bij technologiebedrijf ScioTeq. N-VA Kuurne kiest er bewust voor om alleen en onder eigen naam naar de kiezer te trekken.

Armoede bestrijden

Bram Deloof: “Met N-VA Kuurne willen het sterk beleid van onze gemeente verderzetten. Deze legislatuur konden we grote delen van ons programma afwerken zoals de centrumhernieuwing, een nieuwe multifunctionele gemeenteschool, de oprichting van de sociale kruidenier, het verder uitwerken van sterk sociaal beleid dat armoede op meerdere fronten bestrijdt en een strategisch economisch plan waarbij zowel startende ondernemers als onze huidige ondernemers bijgestaan en adviseren.”

Veilige wijken

“Maar het werk is nog niet af. De uitdagingen rond veiligheid, netheid, handel, economie en samenleven blijven groot. Met onze N-VA-ploeg zetten we in op een welvarend Kuurne waar ondernemen wordt beloond, veilige en nette wijken. We willen met N-VA ons sterk verenigingsleven blijvend ondersteunen. Met ons sociaal beleid willen we iedereen kansen geven maar ons OCMW is een springplank, geen hangmat. Na de heraanleg van Sente en de centrumhernieuwing moeten we nu extra investeren in Sint-Pieter.”

In juni is Bram Deloof ook kandidaat voor de nationale verkiezingen. Als opvolger ondersteunt hij de N-VA lijst voor het Vlaams Parlement