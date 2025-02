Bram Dekiere volgt Henk Kindt op als voorzitter bij Vooruit Roeselare

Vooruit Roeselare hield onlangs haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Daarbij werd Bram Dekiere voorgesteld als nieuwe voorzitter in opvolging van Henk Kindt.

Heel wat leden en sympathisanten vonden hun weg naar Brouwerij Rodenbach. “We vinden het belangrijk om onze eigen toeristische trekpleisters extra in de verf te zetten, vandaar dat we dit jaar kozen voor deze locatie. De komende jaren willen we graag ook de deelgemeenten bezoeken met onze nieuwjaarsreceptie en andere activiteiten”, aldus Bram Dekiere.

De receptie was het ideale moment om het nieuwe bestuur bekend te maken. Bram Dekiere uit Beveren treedt in de voetsporen van Henk Kindt als nieuwe voorzitter. Vooruit Roeselare wil met de 31-jarige voorzitter verder inzetten op vernieuwing in de afdeling. Hij wordt bijgestaan door Nathalie Courtens als ondervoorzitter, door Benoni Caenepeel als secretaris en tenslotte neemt Vanessa Degrendele de taak van penningmeester op zich.

“Het was een zeer druk jaar in 2024 met twee verkiezingsperiodes, en met resultaat. Met Michèle Hostekint als schepen van het kind, natuur en bos, wonen en energie, welzijnsbeleid, diversiteit en integratie kunnen we onze stempel drukken op het beleid. Rania Fahi is dan weer een sterke, jonge nieuwkomer in zowel de gemeenteraad als de provincieraad. En binnenkort zal Gianna Werbrouck de Roeselaarse belangen verdedigen in het Vlaams Parlement. We hadden heel wat nieuwe mensen op onze lijst in oktober en met die sterke ploeg werken we aan de toekomst.”