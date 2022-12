Bram De Rammelaere neemt fakkel over van Claude Taelman als voorzitter van Iedereen Tielt

Bram De Rammelaere wordt de nieuwe voorzitter van Iedereen Tielt. De partij verkoos hem unaniem als opvolger van Claude Taelman, die sinds het ontstaan zes jaar geleden voorzitter was.

Claude Taelman, die sinds kort achter de toog staat van de Foyer van Cultuurcentrum Het Gildhof, verlengt zijn mandaat dus niet, al blijft hij wel verbonden aan het dagelijks bestuur en neemt het penningmeesterschap op. Eva Desmet blijft ondervoorzitter. Bram De Rammelaere is geen onbekende in het politieke leven in Tielt. Hij was de voorbije zes jaar de secretaris van Iedereen Tielt en zetelt ook in de verkeerscommissie.

“Met net iets minder dan twee jaar op de teller voor de volgende verkiezingen wil ik vol enthousiasme onze partij leiden in een nieuwe campagne. Eerst maken we een stand van zaken op van ons honderdpuntenprogramma en dan gaan we een nieuw programma opstellen. Het blijft onze ambitie en missie om van Tielt een stad te maken voor iedereen, een stad waar Iedereen telt.”

De Rammelaere is gehuwd met Tine Dewaele, heeft drie kinderen en is beroepshalve project manager bij een softwarebedrijf in Sint-Denijs-Westrem. Iedereen Tielt levert twee schepenen en zit samen met Groen en CD&V in de bestuursmeerderheid sinds de verkiezingen van 2018. (SV)