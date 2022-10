Bouw van Beernems zwembad gaat weldra nieuwe fase in: “Het complex zal drie zwembaden omvatten”

Een aantal maanden na de laatste debatten over de bouw van het nieuwe zwembad op de gemeenteraad, is de aannemer definitief gestart met de werken aan het bad aan de sportsite Drogenbrood. De bouw van de ondergrondse kelder is volop bezig en weldra krijgt de wand van de zwemkuip vorm.

Het gemeentebestuur ging afgelopen weekend voor het eerst zelf een kijkje nemen op dé bouwwerf van deze legislatuur. Na heel wat discussies tussen meerderheid en oppositie ging de aannemer enkele maanden geleden eindelijk van start met de aanleg van het zwembad. Het grasveld achter de sporthal maakt sindsdien plaats voor kranen, grote hopen zand, stenen en heel wat beton. Volgens het bestuur wordt voorlopig niet afgeweken van de huidige openingsdatum. Daarvoor mikken aannemer, burgemeester én schepenen nog steeds op het najaar van 2023.

Ondergrondse kelder

“Momenteel wordt er hard gewerkt aan de ondergrondse kelder”, vertelt burgemeester Jos Sypré, die tijdens de vorige legislatuur het zwembaddossier opstartte. “Daar kun je al de vloerplaat en kelderwanden terugvinden. Binnenkort starten we met de wanden van de zwemkuip.” Het complex zal drie zwembaden omvatten: een 25 meterbad met acht banen, een instructiebad met beweegbare bodem en een baby- en peuterbad met speeltoestellen. Zwemmers zullen van vier groepskleedkamers en 36 individuele kleedkamers gebruik kunnen maken.

Energie recupereren

Volgens schepen van Sport Patricia Waerniers (CD&V) wordt in de bouwwerken ook gebruik gemaakt van moderne technieken. Aangezien een zwembad enorm veel energie verbruikt, voorziet de bouwheer in een aantal componenten om energie te recupereren. “Zo gebruiken we onder meer een warmtepomp en kruiswisselaar. Daarnaast zorgen een zonneboiler en zonnepanelen voor warm water en elektriciteit”, vertelt Waerniers.

Verder legt het schepencollege in de bouw van het zwembad ook nadruk op toegankelijkheid. Zo houdt men rekening met minder mobiele mensen door heel wat leuningen te voorzien, komen er aangepaste kleedruimtes en sanitair en een mobiele zwembadlift.