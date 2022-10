Bouw ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke wordt afgelast

Het Stadense college van burgemeester en schepenen laat in een brief aan de verenigingen weten dat de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum met jeugdhuis in Oostnieuwkerke on hold gezet wordt wegens de stijging van de bouwkosten met 1 miljoen euro.

Oppositieraadslid Jan Depla (N-VA) vindt het niet kunnen dat het college aan de aannemers die meedongen om het project in de wacht te slepen laat weten dat de bouw wordt afgelast zonder dat de gemeenteraad daar officieel van op de hoogte is.

Brief

Wij konden de brief aan de Oostnieuwkerkse verenigingen inkijken. “Na ontvangst van de eerste offertes op 19 mei moesten we al vaststellen dat de aannemingsprijzen sterk zijn gestegen en de prijs voor het bouwen van het nieuwe ontmoetingscentrum met jeugdhuis ruim hoger lag dan de raming en het beschikbare budget”, klinkt het in de brief. “Daarna is beslist om de prijsvraag te hernemen. De termijn hiervoor was voorzien tot eind oktober. Ondertussen werd duidelijk dat een bijstelling van het budget nodig is en dit met minstens 1 miljoen euro. Het totale budget zou hiermee op 4,5 miljoen euro komen. Zoals elke gemeente wordt ook de gemeente Staden geconfronteerd met een sterke stijging van de loonkosten, energiekosten en prijsstijgingen voor bouwwerken en wegenwerken. Omdat het financieel evenwicht in het gedrang komt moet de gemeente op zoek gaan naar oplossingen en moeten er jammer genoeg keuzes gemaakt worden. Omdat we op vandaag geen verbetering merken in de aannemingsprijzen en omdat er onvoldoende financiële ruimte is om de noodzakelijke budgetverhoging te voorzien heeft het schepencollege beslist om de lopende aanbestedingsprocedure stop te zetten. Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld om het project on hold te zetten en te hernemen van zodra er terug voldoende budgettaire ruimte is. Het geeft ons ook de tijd om het project te herdenken en eventueel bij te sturen om tot een passende (goedkopere) oplossing te komen.”

Oppositieraadslid Jan Depla (N-VA) kan er alvast niet om lachen dat de aannemers die meedongen om de aanbesteding in de wacht te slepen er al op 7 oktober van op de hoogte gebracht werden dat de bouw wordt afgelast. “En dat terwijl het afgelasten van de bouw pas officieel ter kennis gebracht wordt aan de raadsleden en besproken wordt op de gemeenteraad van 27 oktober”, aldus Jan Depla.