Bom bij CD&V Wielsbeke: voorzitter en ondervoorzitter nemen ontslag

In Wielsbeke nemen Frédéric Depypere (43) en Marijn De Vos (37) ontslag als voorzitter en ondervoorzitter van meerderheidspartij CD&V, een functie die ze sinds 2013 opnamen. “Niet meegaan in een verhaal waar geen rekening gehouden wordt met de stem van de groep”, klinkt het.

Frédéric Depypere uit Ooigem is ruim negen jaar voorzitter van CD&V Wielsbeke. Begin dit jaar werd hij zelfs nog unaniem herkozen voor een termijn van 3 jaar. Marijn De Vos, ook uit Ooigem, is al 10 jaar lid van de partij. Nu nemen ze samen ontslag.

Frédéric Depypere verklaart zijn keuze: “Ik heb altijd het belang en de kracht van de groep vooropgesteld. Vernieuwing en verjonging staan deze legislatuur centraal binnen de partij. De vernieuwing en verjonging in de partij heeft zich doorgetrokken tot in het schepencollege, de gemeenteraad en het bijzonder comité voor de sociale dienst.”

Toch wil hij actief blijven in de politiek. “Als politieker wil ik er zijn voor de inwoners, wil ik in het dagdagelijkse en het toekomstige het verschil maken voor mensen. Ik wil die maximaal steken in zaken waar ik achter sta. Ik wil niet meegaan in een verhaal waar geen rekening gehouden wordt met de stem van de groep, waar niet maximaal kansen geboden worden aan een nieuwe generatie politiekers.”

Frédéric blijft gemeenteraadslid voor CD&V en zal zijn mandaat van gemeenteraadsvoorzitter wel blijven opnemen. Ook ondervoorzitter Marijn De Vos geeft er de brui aan. “Frédéric en ik zijn al bijna 10 jaar ‘compagnons de route’. Ook in deze moeilijke beslissing steun ik hem voor de volle 100 procent. Wat mezelf betreft, kies ik ervoor om niet verder de rol van bestuurslid binnen CD&V Wielsbeke op te nemen. Als de partij dit nuttig acht, blijf ik wel verder zetelen in het bijzonder comité sociale dienst.”

Wat de toekomst brengt na deze legislatuur, is nog onduidelijk, maar het heeft er alle schijn naar dat Frédéric en Marijn en andere politieke weg zullen inslaan. “We willen heel graag verder werken met wie vooruit wil, met wie er mee naar streeft om Wielsbeke op de kaart te zetten als aangenaam om te wonen, te ontspannen en te werken. Alles kan en moet beter. Onder dat motto kijken wij vol vertrouwen uit naar de toekomst.”

CD&V-kopstuk en burgemeester Jan Stevens wenste geen verklaring af te leggen over het ontslag van Frédéric Depypere en Marijn De Vos. (NVR)