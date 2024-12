“Blij met bevoegdheid jeugd in portefeuille”: leerkracht Koen Coupillie is de nieuwe burgemeester van Diksmuide

Koen Coupillie is de nieuwe burgemeester van Diksmuide. De 41-jarige stemmenkampioen van de grootste lijst Actie! volgt Lies Laridon op, die sinds 2007 burgemeester was. Een portret van de leerkracht wiens vader in zijn politieke voetsporen trad.

Zijn jeugd bracht Esenaar Koen Coupillie door in een andere Diksmuidse deelgemeente: Pervijze. “Mijn vader Luc was docent aan wat nu VIVES heet. Toen was dat nog HTI en KHBO. Het is mijn vader die via mij in de politiek belandde en dus niet omgekeerd zoals in de meeste politieke families. Hij zat de voorbije 12 jaar in de provincieraad. Mijn moeder Katelijne Marescau is logopediste. Mijn broer en zus wonen in Gent en Brussel en zijn niet politiek actief”, schetst Koen. “Na mijn lagere school in Pervijze trok ik naar het Sint-Aloysiuscollege in Diksmuide, waar ik economie moderne-talen volgde. Na het middelbaar ging ik in 2001 een jaar op uitwisseling naar Argentinië. Na dat leerrijke jaar koos ik voor hogere studies regentaat aan het KAHO Sint-Lieven in Sint-Niklaas. Ik kon er geschiedenis, aardrijkskunde en economie combineren. Na die opleiding deed ik nog een extra jaar in Gent voor het vak Nederlands.”

Uitwisseling Argentinië

Koen begon zijn professionele carrière bij het VTI in Diksmuide, wat nu ’t Saam Campus Cardijn heet. “Ik geef er al 17 jaar les Nederlands en geschiedenis. Wellicht zal ik nu politiek verlof nemen om mij volledig te kunnen focussen op mijn nieuwe rol als burgemeester. Ik wil als burgemeester flexibel kunnen zijn en dan is dat moeilijk te combineren met een job die vaste uren heeft. De laatste weken waren voor de school heel zwaar, na de veel te vroege en tragische overlijdens van oud-leerlingen Miel Dekien, Louis Maeckelberghe en Tuur Hancke.”

Focus op Diksmuide

Koens eerste politieke stappen dateren al van meer dan 20 jaar geleden. “De politiek interesse was er al lange tijd. Sinds 2003 ben ik lid van N-VA en in 2008 stond ik mee aan de wieg van N-VA Diksmuide”, vertelt de kersverse burgemeester. “Toen waren we nog een partij van 4 procent. Doorheen de jaren zijn we steeds blijven groeien. Ik ben ook al lid van het arrondissementeel bestuur en de partijraad. De voorbije twee legislaturen zetelde ik als gemeenteraadslid. Of ik ook nationale ambities heb? Mijn focus ligt op dit moment volledig op Diksmuide. Ik ben eerste opvolger voor de Kamer, maar er zijn geen afspraken waardoor ik binnenkort ook naar Brussel ga.”

2024 was een bijzonder jaar voor de lijsttrekker van Actie!. “Begin dit jaar maakten we onze kartellijst Actie! bekend. Een kartel van socialisten, de liberale partij Idee en wij. We hadden een sterke lijst, maar het was moeilijk inschatten hoe goed we zouden scoren. De resultaten in juni vielen voor onze partij goed mee en die lijn hebben we op 13 oktober kunnen doortrekken. Dat was een heel spannende en hectische dag. Ik was voor het eerst kopman en was heel tevreden met de 1.635 stemmen.”

Sprintbenen

Het werden lange onderhandelingen voor de nieuwe coalitie in Diksmuide. Met 12 zetels had Actie! een zetel te weinig voor een absolute meerderheid. Ze moesten samen gaan met Team 8600 (10 zetels) of Vlaams Belang (3 zetels). “We zijn er ons zeker van bewust dat we niet de snelste sprint getrokken hebben. Voor Team 8600 en onze partij waren er geen andere opties. De druk was een beetje van de ketel en zo duurden de besprekingen wat langer. We hebben altijd constructief kunnen praten en uiteindelijk vormen we nu een brede meerderheid van 22 zetels. Een coalitie met de enige overgebleven oppositiepartij Vlaams Belang is nooit een ernstige mogelijkheid geweest voor onze kartellijst. We hebben wel met hen gesproken uit beleefdheid en hen duidelijk en eerlijk gezegd dat we niet met hen in zee zouden gaan.”

Vrijdag stelde Koen zijn nieuwe ploeg officieel voor, maandagavond volgt de installatie en dinsdag het eerste schepencollege. “Nu hebben we wel onze beste sprintbenen getoond”, lacht Koen. “Het waren drukke dagen. Na de witte rook stond mijn telefoon niet stil. Mijn familie reageerde trots en ik ontving veel vriendelijke reacties op straat.”

Bevoegdheid jeugd

Koen is naast burgemeester bevoegd voor algemeen beleid, veiligheid, burgerlijke stand en jeugd. “De bevoegdheid jeugd is misschien atypisch voor een burgemeester, maar ik ben hier heel blij mee. Jeugdbeleid is een rode draad in mijn leven. Ik ben jarenlang leider geweest bij Chiro Esen, ik gaf 17 jaar les aan tieners en ik ben vader van drie jonge kinderen.”