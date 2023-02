Blankenbergse verkeerscommissie onwettig samengesteld: “Nieuw gemeenteraadsbesluit nodig om situatie ongedaan te maken”

Het Blankenbergse stadsbestuur schept meer duidelijkheid omtrent de rechtsgeldigheid van de stedelijke verkeerscommissie. In de volgende gemeenteraad wordt een nieuw besluit met betrekking tot de stedelijke verkeerscommissie voorgelegd waarbij de huidige samengestelde commissie wordt opgegeven. “Uit juridisch advies, blijkt duidelijk dat de commissie onwettig is samengesteld”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck (Open VLD).

“Er dient een nieuw gemeenteraadsbesluit te worden genomen om die onwettige situatie ongedaan te maken”, klinkt het in een persmededeling. Schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck (Open VLD) verwijst naar het artikel 304, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur, dat de bevoegdheid van de gemeenteraad met betrekking tot de oprichting van adviesorganen omschrijft.

“Deze decretale bepaling zegt uitdrukkelijk dat gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid kunnen zijn. In overeenstemming hiermee, zegt een stedelijk besluit dat de verkeerscommissie in functie van een maximale onafhankelijkheid gedepolitiseerd dient te worden. Zetelende gemeenteraadsleden of zetelende leden van de raad voor maatschappelijke welzijn noch de schepen voor mobiliteit, krijgen dus in de commissie stemrecht”, klinkt het.

Onwettig samengestelde commissie

“Hieruit volgt dat Kurt Decleer, gemeenteraadslid vanaf 21 september 2021, niet langer had mogen zetelen als lid met stemrecht in de stedelijke verkeerscommissie waarvan hij tevens ondervoorzitter is. En dat betekent dus ook dat de commissie sinds die datum niet meer rechtsgeldig is samengesteld.” In de zitting van 23 februari vorig jaar, werd bij handopsteking besloten of er al dan niet een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter gekozen zou worden.

“Hierbij heeft Decleer, als toenmalig lid van de verkeerscommissie maar dus tevens gemeenteraadslid, meegestemd. Het resultaat was toen een staking van stemmen. Maar in navolging van het bovenstaande is deze stemming dus tegen de bepalingen van het decreet en de eigen regelgeving in verlopen. Ze is dan ook niet rechtsgeldig. Daarom is het nodig om in de volgende gemeenteraad een nieuw besluit met betrekking tot de stedelijke verkeerscommissie voor te leggen waarbij de huidige, onwettig samengestelde commissie wordt opgegeven en al eerder verleende adviezen bekrachtigd worden”, aldus De Klerck. (WK)