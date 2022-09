Blankenbergse oppositie hekelt oplopende kosten zwembad en pier: “Andere steden hebben al een besparingsplan klaar”

Volgens CD&V Blankenberge loopt het kostenplaatje voor het nieuwe zwembad en de restauratie van de wandelweg van de pier serieus op. “De hogere bouwkosten en indexeringen eisen hun tol voor beide bouwprojecten. Die dreigen meer dan 5 miljoen euro hoger uit te vallen”, klinkt het.

Voor de pier gaat het volgens CD&V over een verhoging met 3,3 miljoen euro, voor het zwembad zou er 2,6 miljoen bijkomen.

“Onvoorziene omstandigheden uiteraard, maar we willen van het stadsbestuur graag weten hoe ze die extra kosten zullen opvangen. De voorbije periode hebben we immers gezien dat er allerlei tariefverhogingen werden ingevoerd, en dat gebeurt soms ondoordacht. Daarnaast zien we ook een besparing op personeel, waardoor de druk op de andere personeelsleden steeds hoger wordt. Maar anderzijds zien we dan dat het stadsbestuur beslist om voor 900.000 euro aan GAS-boetes niet te innen. Hoe valt dat allemaal te rijmen?”, klinkt het bij CD&V.

“De bedragen die CD&V noemt, zijn wat voorbarig. Laat ons afwachten” – schepen Patrick De Meulenaere

De oppositie stelt onder meer voor om ‘s nachts de openbare verlichting te doven, maar volgens schepen van Financiën Patrick De Meulenaere (Vooruit) is dit momenteel technisch niet mogelijk. “We zijn namelijk volop bezig met het verledden van de openbare verlichting, waarbij ook het besturingssysteem wordt vernieuwd. Dat er voor de bouwprojecten van het zwembad en de pier een meerkost zal zijn, daar zijn we ons terdege van bewust. Maar de bedragen die CD&V hier noemt, zijn wat voorbarig. We zullen op het einde van de rit wel zien”, klinkt het.

Financiënschepen Patrick De Meulenaere. © a-WK

Dergelijke grote werken tijdelijk ‘on hold’ zetten, is volgens De Meulenaere ook geen optie. “Ondertussen zijn we wel het meerjarenplan voor ‘23-24 aan het herbekijken om te zien hoe we dit alles kunnen opvangen”, zegt hij.

Gemiste inkomsten

Over de gemiste inkomsten aan GAS-boetes voor het negeren van het autoluw centrum ten slotte, klinkt het dat de installatie om overtreders te betrappen pas begin juli in werking trad. “De eerste weken was er een gedoogbeleid maar vanaf augustus zijn er wel degelijk boetes uitgeschreven. Concrete cijfers hiervan, hebben we echter nog niet”, aldus nog De Meulenaere. CD&V stelt voorts ook voor om het stadhuis energiezuiniger te maken, de openingsuren van het zwembad en de bibliotheek tijdens de winterperiode te herbekijken en ruimere terrassen toe te laten die extra taksen opbrengen.

“Besparingen mogen niet ten koste gaan van de inwoners, die zelf ook voor grote uitdagingen staan om hun gezinsbudget rond te krijgen. Andere steden hebben reeds een besparingsplan klaar, wij niet”, klinkt het.