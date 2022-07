Blankenbergse CD&V heropent ‘niet-vernieuwde Grote Markt’:“Niet met een feestelijk maar met een zwart lint. Jammer”

CD&V Blankenberge hield vrijdag een symbolische actie op de ‘niet-vernieuwde’ Grote Markt die nu normaal gezien ingehuldigd had moeten worden. Dé gemiste kans van deze legislatuur, vindt CD&V.

“Blij dat de meeste projecten, zoals de heraanleg van de Ruzettelaan en Hugo Verriestlaan, reeds lopende waren maar het schrappen van het project heraanleg Grote Markt en omliggende straten voelt toch aan als een enorm gemiste kans. Dit zou ons op de kaart gezet hebben als een moderne badstad die voluit durft te kiezen voor kwaliteitsvolle openbare ruimte, die durft te kiezen om het toeristisch parkeren te weren uit de stadskern en die volop kiest voor sfeer, beleving en meer openbaar groen in haar binnenstad. Politieke spelletjes door Open VLD en Vooruit hebben er echter anders over beslist, en met die beslissing werd nog eens een miljoen euro aan cofinanciering verkwanseld”, zegt raadslid Sandy Buysschaert.

CD&V blijft achter het ontwerp staan dat op tafel lag. “Dat leggen we ook op tafel bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Voor ons is dat een breekpunt”, klinkt het.

Bouwput dreigt

“De uitgebreide terrasjes zoals we die de voorbije twee jaar gekend hebben en nu geweigerd werden door de nieuwe bestuursploeg brachten sfeer en gezelligheid, die lagen verankerd in het nieuwe plan voor de Grote Markt. Niet alleen moeten omwonenden en omliggende handelaars het nu stellen zonder sfeervol marktplein en dito terrasjes, ze dreigen ook met een jarenlange bouwput voor hun deur geconfronteerd te worden als Open VLD en Vooruit hun plannen voor een ondergrondse parking kunnen uitvoeren. Jàren van hinder, kans op schade aan omliggende gebouwen, een enorme en niet te verantwoorden bijdrage voor de stadskas en een veel hoger parkeertarief voor de eindgebruiker, want een privé-investeerder die moet instaan voor de realisatie is geen liefdadigheidsinstelling. Willen we dat echt? Het antwoord van CD&V is duidelijk: neen! In afwachting van de werkelijk vernieuwde Grote Markt, moeten we daarom de opening doen van een NIET-vernieuwde Grote Markt, niet met een feestelijke kleur maar met een zwart lint. Jammer”, besluit voorzitter Marc Dhondt. (WK)