Blankenbergse CD&V eist inzage in strandbardossier, maar volgens stad is daar toestemming van de procureur voor nodig

Gemeenteraadslid Sandy Buysschaert (CD&V) vraagt al maanden inzage in het gerechtelijk dossier rond de strandconcessies in Blankenberge. “Maar dat werd steeds geweigerd door het stadsbestuur”, zegt hij. Volgens Buysschaert werd het stadsbestuur daarvoor nu op de vingers getikt door de gouverneur.

“Ik vroeg al op 1 maart inzage. Dat is mijn recht als gemeenteraadslid maar werd me tot nu toe steeds geweigerd. Eerst schermde de burgemeester met ‘het geheim van het onderzoek’. Wat later klonk het dan weer dat dit niet onder de openbaarheid van bestuur viel. Maar het inzagerecht van een gemeenteraadslid is veel ruimer dan dat. Wij hebben als gemeenteraadslid een controlerende rol te vervullen maar als het stadsbestuur zo halsstarrig blijft weigeren, stel ik me daar toch ernstige vragen bij”, aldus Buysschaert.

Klacht ingediend

Buysschaert legde daarom klacht neer bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. “Meer zelfs nu blijft het stadsbestuur tegenspartelen. Ik ben gedegouteerd over de houding van het stadsbestuur en de manier hoe het informatie probeert af te schermen”, klinkt het. Burgemeester Björn Prasse (Open VLD) schermt inderdaad met de geheimhouding van het onderzoek.

“We kunnen als bestuurlijke overheid niet zomaar toegang geven tot een strafdossier waarvan het gerechtelijk vooronderzoek nog loopt. Het geheim van het onderzoek primeert op het inzagerecht”, klinkt het. Afwijkingen op die regel moeten volgens Prasse eerst voorgelegd worden aan de procureur. “Wij hebben de vraag via onze raadsman voorgelegd, het is nu dus aan de procureur om te oordelen of hij dat nodig acht. Maar een bestuurlijke overheid kan dus door het geheim van onderzoek geen inzagerecht afdwingen omdat een raadslid daar om vraagt. Dat kan alleen na ontheffing van de procureur.” Dat de gouverneur het stadsbestuur ‘op de vingers tikte’, is volgens Prasse dus wat kort door de bocht.