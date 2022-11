Blankenbergs fractieleider Vlaams Belang vindt haatbericht op voordeur: “Dit aanvaarden we niet!”

Sandra Storme, fractieleider van het Vlaams Belang in Blankenberge, reageert vol afschuw op de haatboodschap die gisteren, zondag op de gemeenschappelijke inkomdeur van haar appartementsgebouw werd aangebracht.

“Is dit een persoonlijke aanval vanuit politieke hoek of is het pure, harde haat zonder meer? Mensen mogen openlijk hun mening uiten maar dit is vandalisme, een laffe daad”, klinkt het verontwaardigd. De bewoners dienden klacht in tegen onbekenden.

“De buren hadden ons verwittigd. Vermoedelijk werd de deur beklad tussen vier en elf uur ’s morgens, als iemand iets gezien heeft vragen we om zeker de politie te contacteren zodat die het nodige kan doen. Zoiets aanvaarden we niet”, aldus Storme. (WK)