Blankenberge zet ‘stadsvernieuwing’ voort

Het Blankenbergse college van burgemeester en schepenen keurde recent drie nieuwbouwdossiers goed voor de Vissersstraat, Ruzettelaan en op de Zeedijk. “De stadsvernieuwing zet zich daarmee ook op stedenbouwkundig vlak voort”, aldus schepen Patrick De Klerck (Open VLD).

Het stadsbestuur gaf groen licht voor de sloop en nieuwbouw ter hoogte van de Vissersstraat 13-15. Het gaat om twee naast elkaar liggende gebouwen die worden omgevormd tot één nieuw meergezinswoningscomplex met vijf appartementen, een ruime fietsenberging en een winkelruimte.

Ook aan de overzijde werden recent een aantal nieuwbouwdossiers goedgekeurd. Verder kunnen de bouwwerken starten aan de Ruzettelaan 7-9, voor een appartementsgebouw met vijf bouwlagen en een penthouse met in totaal tien woongelegenheden en een overdekte fietsenberging.

Dertig appartementen

Finaal wordt het gebouw op de hoek van Zeedijk 210-211/Verweehelling1 afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouwproject bestaande uit elf bouwlagen, aflopend tot negen bouwlagen. Hier komen dertig appartementen en een ruime ondergrondse fietsenberging.

Schepen van Stedenbouw Patrick De Klerck (Open VLD) juicht de stadsvernieuwing toe. “De heropleving die we de laatste tijd zagen in de Vissersstraat, zien we nu dus ook op stedenbouwkundig vlak”, klinkt het.

