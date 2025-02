Blankenberge laat binnenkort enkel nog aluminium consumptieterrassen toe op zeedijk: “Harmonieus geheel zorgt voor minder visuele drukte”

Het Blankenbergs stadsbestuur wil voor een opwaardering van de zeedijk voortaan enkel nog aluminium consumptieterrassen volgens een beperkt aantal kleuren toelaten. “Dit moet resulteren in een meer harmonieus en kwaliteitsvol straatbeeld dat bijdraagt aan de positieve uitstraling van onze kuststad”, zegt schepen van Ruimtelijke ordening Sandy Buysschaert (CD&V).

In de omgevingsvergunning voor het plaatsen van nieuwe terrasconstructies is opgenomen dat zowel het materiaal als het kleurgebruik gestroomlijnd moeten worden. De toegestane kleuren zitten binnen de kleurfamilie van antraciet tot zachtgrijs. Dit moet zorgen voor meer harmonie en een modern geheel dat de uitstraling van de zeedijk verhoogt. “Het uniformiseren van de terrassen op de zeedijk zal bijdragen aan de algemene sfeer en uitnodigende uitstraling van onze badstad”, aldus Buysschaert. Volgens de Blankenbergse schepen van Middenstand Benny Herpoel (N-VA) is dat ook goed voor de beleving. “Door eenheid te creëren, vermindert de visuele drukte. Dat levert een rustige en aangename sfeer op. Niet alleen de lokale identiteit vaart er wel bij. Die professionele en verzorgde uitstraling is bevorderlijk voor de hele omgeving”, klinkt het.

Burgemeester Björn Prasse (Team Blankenberge) vult aan: ”We zijn blij dat we voorafgaand aan het traject dat we samen met de provinciale diensten hebben opgezet, al een gedragen keuzen kunnen maken om meer kwaliteit op de constructies op onze zeedijk te brengen in de toekomst. Wie kwalitatief investeert in zijn zaak zal ook altijd beloond worden door zijn klanten en het publiek. Daar zijn nu al enkele goede voorbeelden van.”