Bitsige discussies laaien heel hoog op tijdens raadszitting

Het was de allereerste keer sinds corona dat de gemeenteraad weer kon doorgaan in de raadszaal van het gemeentehuis zelf. Het ging er bijwijlen hevig aan toe. COVID-19 had de oppositie in elk geval niet milder gemaakt en er werd serieus met scherp geschoten op oranjeblauw.

“We kiezen voor een vernieuwing van cc De Beuk in eerste fase”, aldus schepen Toon Vancoillie (Open VLD). “Er worden onder andere verbeteringen aangebracht aan de toegankelijkheid, het volledige dak moet aangepast worden, er moet asbest verwijderd worden en we gaan voor een vernieuwing van de lichtophanging en de techniek. Nu moet men nog met een ladder naar boven kruipen om de lichten te richten en dat is niet meer van deze tijd. Ook het oude podium zal volledig vernieuwd worden en er komt een uitbreiding van de coulissen aan de kant van de parking. Daar is te weinig plaats bij bepaalde voorstellingen. Ook de kleedruimtes worden aangepast aan de hedendaags noden. Dit dossier dateert al van in de vorige legislatuur en oorspronkelijk zou dit alles in twee fases plaatsvinden, maar we willen zo snel mogelijk de zaal terug ter beschikking stellen van de verenigingen. Zoals het er nu uitziet, zal De Beuk een jaar niet beschikbaar zijn. Het totale kostenplaatje wordt geraamd op 1.400.000 euro, exclusief BTW.”

Te kleine foyer?

De oppositie mopperde dat men het dossier bewust liet aanslepen en dat de foyer te klein was. Ook de zaalcapaciteit kon eigenlijk veel groter, zoals het was bij de toenmalige Gudrunzaal in de jaren ‘90. Bij de verbouwing werd het aantal plaatsen van 360 teruggebracht naar 287. “Geen enkele foyer is zo groot als die van De Beuk”, repliceerde Vancoillie. “Kijk maar eens naar grote culturele centra in de buurt. Moeten we de zaalcapaciteit groter maken? Krijgen we nog een zaal vol als die 500 plaatsen telt? Moet zo’n publieksaantal in een gemeente als Kortemark? Het is toch beter dat we met cultuursubsidies werken voor bepaalde voorstellingen dan dat we de zaalcapaciteit uitbreiden.” De discussies verliepen nu en dan bitsig en een aantal raadsleden verlieten de zaal of reageerden verbolgen op de opmerkingen van de oppositie.(JDK)