Binnentuin stadhuis in Roeselare krijgt ook drinkwaterpunt, stad maakt werk van openbaar drinkwater voor iedereen

Iedereen moet toegang krijgen tot gratis drinkwater. Er zijn nu al twee openbare drankfonteintjes in de Rodenbachstad, binnenkort komt er een derde drinkwaterpunt in de binnentuin van het nieuwe stadhuis. Daarnaast wordt er onderzocht hoe er op bijvoorbeeld evenementen gratis drinkwater voorzien kan worden.

Gerdi Cassier polste op de gemeenteraad naar de mogelijkheid om drankfonteintjes te installeren in Roeselare. “Met deze vraag verwijs ik voorzichtig naar het bestuursakkoord. In tijden dat hittegolven meer regel dan uitzondering zijn, is het misschien aangewezen om mogelijkheden voor verfrissing en het lessen van dorst te voorzien. Meer bepaald drankfonteintjes zouden misschien in overweging kunnen genomen worden.”

Enchanté

“We hebben inderdaad de eerste hitte al achter de rug. Het is belangrijk om voor de meer kwetsbare mensen voldoende te voorzien in drinkwater. Nu zijn er al twee drinkwaterpunten. Ten eerste aan de kop van de vaart, daarnaast is er een punt op Trax. We onderzoeken hoe we vanaf 1 juli via het systeem van de hartelijke plekken, met Enchanté, waar mensen terecht kunnen voor kleine dienstverlening, ook op verschillende plaatsen terecht kunnen voor gratis drinkwater. Tijdens de Batjes en ’t Vat was er een pilootproject waarbij mensen gratis drinkwater konden verkrijgen. Dit zullen we evalueren en bekijken in welke mate we dit kunnen implementeren bij andere evenementen. Tot slot komt er ook een drinkwaterpunt in de binnentuin van het stadhuis. Op die manier zal er op verschillende punten in Roeselare gratis drinkwater verkrijgbaar zijn.”