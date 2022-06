Bilale Kasmi (34) legt eed af als nieuw gemeenteraadslid voor Vooruit Waregem

Tijdens de gemeenteraad van juni legde de 34-jarige Bilale Kasmi zijn eed af als nieuw gemeenteraadslid voor Vooruit Waregem. Hij vervangt Monia Arroudi, die omwille van professionele redenen de keuze heeft gemaakt om een stapje opzij te zetten. “Ik wil mij focussen op het jeugdbeleid, de jongeren zijn onze toekomst.”

De geboren en getogen Waregemnaar Bilale Kasmi zetelt sinds juni in de gemeenteraad van Waregem. Hij neemt er de plaats in van Monia Arroudi en zal de politieke kleuren van Vooruit verdedigen.

Kasmi werkte na zijn studies voornamelijk als bewakingsagent en startte in bijberoep met het monteren van zelfstandige trapliften voor ouderen en mensen met een beperking. Enkele jaren geleden verscheen hij reeds in deze krant met een bijzonder avontuur.

Bilale is naast voetballer namelijk ook voorzitter van Futsal Team Waregem. In 2018 schopte hij het met zijn Garrincha-team tot in Brazilië, om tegen de wereldtop te strijden op Neymar Jr’s Five. Dat is een internationaal voetbaltornooi voor teams van vijf spelers.

Stem verdedigen

“Ik volg de politiek al sinds mijn tienerjaren”, vertelt Bilale. “Het was mijn broer Mohammed Kasmi die mij warm gemaakt heeft om mij te engageren. Zo stond ik tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van Vooruit.” Als sportman wil hij zich sterk inzetten voor het sportieve, de natuur en integratie. “Ik wil de stem verdedigen van heel wat mensen die soms de stap naar de politiek niet durven zetten. Maar ik zal me vooral focussen op het jeugdbeleid. Ik heb mezelf soms achteruitgeduwd gevoeld, dus wil ik iedereen de kans geven om zichzelf te ontplooien. De jongeren zijn onze toekomst en daarom moeten we een goede ondersteuning bieden op vlak van onderwijs, werkgelegenheid, sport, cultuur en integratie.”

Kasmi benadrukt wel dat het stadsbestuur goed werk levert. “Uiteindelijk zijn we allemaal collega’s. Samen hebben we als doel Waregem op alle vlakken te verbeteren.” (LV)