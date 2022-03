Bijna 800.000 euro voor heraanleg van twee begraafplaatsen in Moorslede en Dadizele

Moorslede investeert in een groene herinrichting en grotere belevingswaarde van haar begraafplaatsen. “De gemeentelijke begraafplaatsen in Moorslede en Dadizele zien er nogal koel en kil uit en hebben een onvoldoende groen karakter”, zegt schepen voor Begraafplaatsen Sherley Beernaert (STERK). “Daarom beslist het lokaal bestuur om bijna 800.000 euro te investeren in de heraanleg.” De oppositiepartijen N-VA en Groep a vinden dat veel geld.

Voor de opmaak van een masterplan voor de twee begraafplaatsen werd landschapsarchitect Andy Malengier uit Zonnebeke aangesteld. Hij heeft heel wat referenties en viel al een paar keer in de prijzen.

Er was al jarenlang sprake van een heraanleg van de begraafplaatsen en nu komt het er dus eindelijk van.

“Men staat op het grind of naast de glascontainer, bij het laatste afscheid van zijn of haar geliefde. Dat zorgt voor een negatief gevoel, op dat al moeilijke moment van afscheid nemen”, zegt de bevoegde schepen. “Onze begraafplaatsen moeten in de toekomst meer zijn dan enkel een plaats van afscheid nemen. Het moeten plaatsen worden van stille beleving, meditatie, een plaats om gewoon eens tot rust te komen in een mooie groene omgeving.”

In een hoek geduwd

“Alles wat asbezorging betreft op de begraafplaats van Moorslede ligt er momenteel wat verloren, onaantrekkelijk en ongestructureerd bij. De strooiweide, het columbarium en de urnevelden werden er samen met de kindergraven ergens letterlijk in een hoek geduwd. Daarom wordt bij de herinrichting van de begraafplaats in de Kerkhofstraat plaats gemaakt voor een afzonderlijke, geborgen ruimte voor kindergraven.”

“Verder wordt ook gebruikgemaakt van het prachtig zicht op de open ruimte achteraan op de begraafplaats. Daar komt de ceremoniële afscheidstuin met strooiweide en herdenkingstafels. Een laatste afscheid kunnen nemen op een mooie plaats is van essentieel belang. In het zware uur van afscheid heeft de mens nood aan troostende schoonheid.”

Inkom als schakel

Ook de inkom wordt aangepakt. “Het wordt een ommuurde inkom met inkompoort, wat een belangrijke schakel vormt tussen de verschillende onderdelen, zoals de parking en zone van afscheid nemen”, aldus de schepen. “De inkompoort zal de bezoeker ook de ervaring bieden een belangrijke plaats te betreden.”

“Die architecturale benadering zorgt voor een zachte en respectvolle overgang van de buitenwereld naar de begraafplaats, maar andersom verlaat men de begraafplaats ook op een trage en louterende wijze. Verder is hier ook een zitbank voorzien, waar mensen na een zwaar afscheid nog even kunnen gaan zitten om te bekomen van de emoties vooraleer ze de begraafplaats verlaten.”

Stille getuigen

Dit is pas de eerste fase in de uitwerking van het masterplan. In een volgende fase is de omvorming van de bestaande begraafplaatsen tot begraafparken uitgewerkt. “De oude, waardevolle graven blijven behouden in een groen museaal kader en gedragen zich als stille getuigen van een verleden met een andere begraafcultuur”, vertelt schepen Beernaert.

“We evolueren naar groenere begraafplaatsen, met een meer waardige vorm van asbezorging en de noodzaak om respectvol afscheid te kunnen nemen. Met de voorliggende ontwerpen willen we als lokaal bestuur hieraan tegemoetkomen. De bezoeker zal de begraafplaats ervaren als een prachtige, contemplatieve plek met een heel grote belevingswaarde, die zijn plaats zal krijgen binnen het cultuurpatrimonium van de gemeente.”

(EDB)