Bijna 500 lekkerbekken op twaalfde barbecue ‘Vooruit Koekelare’ die trouwe leden huldigt

Na vier jaar verplicht stilzwijgen door corona, pakte de lokale afdeling Vooruit Koekelare, in cultuurzaal De Balluchon voor de twaalfde keer uit met hun befaamde barbecue. En ondanks deze vier windstille jaren, mocht burgemeester Patrick Lansens en zijn 27 medewerkers, bijna 500 smulpapen en lekkerbekken (480 om precies te zijn, nvdr) verwelkomen.

Ook Melissa Depraetere, federaal volksvertegenwoordiger en fractieleider voor Vooruit in het federaal parlement en Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor de partij Vooruit, in de provincieraad van West-Vlaanderen; waren van de partij.

“Melissa is een jonge veelbelovende politica die in deze moeilijke tijden naar oplossingen zoekt in plaats van ruzie te maken en bestendig afgevaardigde Jurgen Vanlerberghe, bevoegd voor mobiliteit, is iemand waar het lokaal bestuur kan op rekenen als er mobiliteitsproblemen moeten aangepakt worden”, zo stelde burgemeester Lansens beiden voor. “De nieuwe fietspaden die momenteel worden aangelegd in de Oostmeetstraat, Catstraat, Lekestraat en Zandestraat, worden door de inzet van Jurgen, meegefinancierd door de provincie.”

Trouwe leden in de kijker

Traditiegetrouw zette de lokale ‘Vooruit’-afdeling ook nu weer hun trouwe leden in de kijker. “Het gaat om mensen die 25 en/of 50 jaar lid zijn van de partij. Zij worden met hun partner uitgenodigd op onze barbecue en krijgen vandaag ook nog een kleine attentie als dank voor hun jarenlang trouw lidmaatschap.

Werden in de kijker gezet voor 25 jaar lidmaatschap: Urbain Decru, Peter Galle, Agnes Meirsschaut, Liliane Populiere en Frans Robbelein. Voor 50 jaar lidmaatschap: Wilfried Declerck, Daniel Desender, Roger Dewilde, Gabriel Plaetevoet, Rita Simoen, Noel Vanmassenhove en Georges Stael vertegenwoordigd door Lisette Soubry. Zij kregen elke een fles wijn cadeau.

Familiedag

Burgemeester Patrick Lansens gaf aan de aanwezigen ook nog mee dat komende zondag 4 juni in Plopsaland De Panne de grote familiedag van Vooruit plaatsvindt. Dan is het park volledig gereserveerd voor onze leden en krijgen die dag gratis toegang tot het park.

(EV)