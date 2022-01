Bibliotheek komt bovenop Markthuis in Houthulst

Nadat eerst een renovatie van het huidige bibliotheekgebouw overwogen werden en vervolgens een verhuis naar het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang op de vrijetijdscampus, wil het gemeentebestuur nu de nieuwe bibliotheek bouwen bovenop het Markthuis. Oppositiepartij N-VA ziet de voordelen van de locatie, maar heeft bedenkingen wat betreft kostprijs, parking en toegankelijkheid.

De nieuwe bibliotheek zou dan toch op de Markt in Houthulst moeten komen. Nochtans was het aanvankelijk de bedoeling om de nieuwe bibliotheek onder te brengen in het huidige gebouw van de buitenschoolse kinderopvang Houtekind op de vrijetijdscampus. “Zoals het er nu voorstaat is het de bedoeling om te kijken of het mogelijk is om op het bestaande Markthuis iets te zetten”, zegt schepen van Cultuur Jeroen Vandromme.

Jeroen Vandromme. (foto TOGH)

“Er zijn verschillende elementen waar we rekening mee houden, zoals mobiliteit en plaatsing. Een belangrijk overweging is dat verschillende ontwerpers zeiden dat we moesten opletten dat er nog voldoende te doen is in het centrum als we de bibliotheek er wegtrekken.”

“Een eerste stap is dat we een ontwerper zullen zoeken. Aan die persoon zullen we vragen om een kostenraming te maken en zijn visie te geven, en die gaan we dan beoordelen. De inspraak voor de burger moet nog gebeuren maar dat kunnen we maar doen op het moment dat we weer fysiek mogen samenkomen na corona in februari of maart. Ten vroegste volgend jaar kunnen we beginnen bouwen. Dan is het al bijna 2024 tegen dat het klaar zal zijn”, besluit Jeroen Vandromme.

Julie Descheppere. (foto TOGH)

Julie Descheppere volgt als vertegenwoordiger van oppositiepartij N-VA in de beheerraad van de bibliotheek het dossier op de voet. “Al heb ik moeten lezen op de agenda van de gemeenteraad dat het plan nu is om de bibliotheek op de Markt te voorzien”, aldus Descheppere. “We hebben een dubbel gevoel bij de plotse verandering van visie. Beide locaties zijn interessant. De vrijetijdscampus omdat het dicht bij alles van vrije tijd ligt. Ook voor de deelgemeenten is dat interessanter.”

Infosessie

“Op de Markt is het dan weer voordelig voor de kinderen van de lagere school en de mensen van het woonzorgcentrum”, vervolgt Descheppere. “Het probleem is echter dat we nog maar weinig weten over de plannen. Qua parking zou een bibliotheek op de Markt ook wel eens problemen kunnen opleveren. Er zijn daar heel wat appartementsgebouwen waarvan de bewoners parkeerplaatsen gebruiken, je hebt de Post, de CM…”

“Dat moet nog allemaal bekeken worden. Eigenlijk moest er al een infosessie geweest zijn, maar door corona ging die niet door. Ze werd uitgesteld naar februari, maar misschien moest er eerder nog een digitale infosessie georganiseerd worden.”

(TG)